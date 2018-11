‘Opam recibió el primer pago en especie’: Contralor de Pereira

El contralor municipal de Pereira, Alberto Arias Dávila, reiteró que el concesionario del aeropuerto Matecaña no puede evadir más el pago de las estampillas Pro adulto mayor y Pro Cultura al Municipio de Pereira, las cuales suman cerca de 13 mil millones de pesos.

Al término de la sesión de la Comisión Regional de Moralización que se realizó el miércoles pasado, Arias recalcó que el Operador Portuario Aeropuerto Matecaña (Opam), que ejecuta las obras de modernización del AeroMatecaña, “recibió un bien (el aeropuerto) y lo está usufructuando con sus servicios. Ese es un pago en especie” y por eso debió pagar los mencionados tributos.

Arias siguió distanciándose del argumento de la administración municipal de que en este contrato de concesión a través de una Alianza Público Privada -el primero que realiza la Alcaldía Municipal- no hubo pago al contratista (la firma CSS Constructores S.A.) y aseveró que en diferentes sentencias el Consejo de Estado ha afirmado que el pago en estos casos se hace en especie.



La Contraloría Municipal realizó una auditoría de este asunto en la que se llegó a estas conclusiones.



Aunque la deuda de Opam al Municipio no fue el tema central de la reunión de la Comisión Regional de Moralización, el procurador regional de Risaralda, Sergio Reyes Blanco, preguntó por el tema y, según Arias, este podría iniciar una acción disciplinaria contra los funcionarios que no cobraron esos recursos.



EL TIEMPO ha intentado hablar con Opam pero no ha sido posible.