ONG pide investigar al ICBF en caso de menor venezolana asesinada

La muerte de la menor de 14 años que había sido rescatada el 8 de mayo en la vereda Reventón, zona rural de La Playa de Belén (Norte de Santander) por el Ejército Nacional, tras un enfrentamiento con un grupo armado ilegal y que estaba a cargo del Instituto de Bienestar Familiar, despertó críticas de los defensores de derechos humanos de esta región del país.

Mediante un comunicado, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) lamentó los hechos y aseguró que la menor huyó del hogar en el que se encontraba bajo su custodia, justificación con la que no está de acuerdo, Enrique Pértuz Ariza, director de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos.



“Cuatro horas después de que Bienestar (ICBF) le entrega en el hogar aparece con tiros en plena vía lo preocupante para nosotros es la justificación que trata de dar Bienestar (ICBF) en el sentido que esta niña se voló del hogar de paso. No se activaron los protocolos en el sentido que esta niña menor de edad que había sido reclutada forzosamente y que fue rescatada en combate”, aseguró el defensor.

Enrique Pértuz no se explica cómo fue que la menor pasó tres retenes militares que se encuentran entre Ocaña y el corregimiento Capitán Largo, en el municipio de Ábrego donde fue encontrada muerta, “esa justificación que da Bienestar se cae de su peso, primero porque esta niña no conocía el municipio de Ocaña, aparece en el sitio con la chaqueta con la que se encontraba en el hogar y preocupa que esta niña pasó tres retenes militares”, enfatizó el Pértuz.



Finalmente, el defensor de derechos humanos le pidió a la Fiscalía que investigara el comportamiento del director del ICBF en Ocaña por no garantizar la vida ni la protección de esta menor.



