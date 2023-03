La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, investigada por corrupción, reapareció recorriendo las calles del municipio de Albania realizando proselitismo político para ir por la alcaldía, la cual está en manos del sector que lidera su exesposo Pablo Parra.



Oneida Pinto aparece en videos haciendo campaña política. En uno de ellos asegura que va por la alcaldía y ante la posibilidad de que quede impedida para aspirar y a los ataques que recibirá de contradictores, afirma que colocará a otra persona "que se deje orientar".



Pinto ha sido dos veces alcaldesa de Albania, en cuyo territorio se encuentra gran parte la mina del Cerrejón

“Vamos nosotros, porque los que están no nos garantizan el desarrollo y el progreso de Albania, cada quien va por lo de él. No nos garantizan y no tienen la prueba de fuego ni son prendas de garantía como yo lo he sido para ustedes, así que si yo no puedo, llevo uno y si les digo va “Miusi”, va “Miusi”, que sea una persona del pueblo y que se deje orientar”, dijo.



En sus disertaciones pide a sus seguidores oraciones para que Dios la proteja y pueda ganar la alcaldía, dice que en el corazón del justo no hay rencor “porque después Dios no nos da el triunfo” y espera poderle servir a sus detractores.



En los videos convoca a una gran marcha para el próximo 19 de marzo, fecha en que se conmemora 23 años de creación del municipio de Albania,



“De ahí para allá no salimos más, vamos a coger la plata de quien no las dé, vamos a coger la plata y el servicio de quien lo brinde, porque nosotros ya estamos cansados, fueron tres años de sufrimientos y una pandemia en la que no vimos la participación de quienes estaban en el poder”.

Es investigada por la Procuraduría y la Fiscalía

Durante más de 12 años controló las riendas de esta localidad en donde concentró todo su poder, para luego aspirar a la gobernación de La Guajira, en la que apenas duró seis meses, luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de su elección.



El alto tribunal encontró que Pinto violó el régimen de inhabilidades al haberse inscrito como candidata a la Gobernación solo 11 meses después de haber dejado la alcaldía de Albania.



En mayo de 2022 la Procuraduría la sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad por 10 años, al comprobar irregularidades en un contrato por más de 20 mil millones de pesos.



Pinto, es investigada por la Fiscalía por las posibles irregularidades en varios contratos de salud y de obras para los años 2010-2011 en el municipio de Albania.



Varias de las personas vinculadas a estos contratos han aceptado cargo y fueron condenadas.



En uno de obra habría creado la fundación Princesa Negra, para que se encargara de realizar la auditoría al contrato de adoquinamiento de vías en ese municipio, por más de $ 12.000.000.000. Investigadores establecieron que existió un posible detrimento a ese municipio por $5.981’965.192.



En marzo de 2021 recobró su libertad por vencimiento de términos, tras pasar casi 8 meses presa, después que estuvo prófuga de la justicia por más de un año y se entregó el 12 de julio de 2020.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha