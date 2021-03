ONG denuncia muerte de 5 niños wayús por desnutrición en La Guajira

La ONG de derechos humanos 'Nación Wayuu' denunció 15 casos de desnutrición en niños, al interior de varias comunidades indígenas.



Cinco de estos menores habrían fallecido por causas asociadas a este flagelo en La Guajira.



“Sabemos que cinco niños han fallecido, los padres nos han mostrado dónde están enterrados. Ellos lo que hacen es llorarlo y enterrarlo de manera silenciosa”, indicó el representante de 'Nación Wayuu' José Silva.



Los casos se registran en el sector conocido como la sabana de Manaure; el Cerro de la Teta, en la Alta Guajira y en la comunidad de Tolomana, en el municipio de Maicao.



“Se encuentran en un estado deplorable, en estado grave de desnutrición se están muriendo por el hambre y la sed, ese es un flagelo que ha estado aquí en el departamento de La Guajira especialmente en los territorios indígenas”, denunció Silva.



Así mismo, indicó que los familiares están esperando la presencia del Estado, a través de los programas del ICBF para atenderlos.



Los casos han sido identificados durante las correrías realizadas por la Oenegé en diferentes comunidades indígenas en la zona de la Media y Alta Guajira.



Piden mayor protección a los niños de La Guajira Foto: Archivo particular

Silva, denunció además que estos casos fueron informados oportunamente al ICBF Regional Guajira, “hasta el momento, no hay una solución certera”.



Por su parte, Laurina Gutiérrez Madero, abogada y defensora de derechos humanos, denunció que la situación es bastante delicada ya que más de 6.000 menores se encuentran sin atención.



“Es una situación que no es nueva ya tenemos mucho tiempo en esta lucha, nuestros niños mueren de hambre. En estos momentos hay más de 6.000 niños sin atención en un riesgo inminente de morir por desnutrición, hay algunos casos detectados y tenemos prueba de ello”, dijo Gutiérrez.



Desde el mes de diciembre estos menores no reciben atención por parte del ICBF debido a que aún no se han surtido todos los procesos de contratación.



Actualmente varias comunidades indígenas protestan en las instalaciones de esta entidad en desacuerdo con la escogencia de los operadores para la atención de la primera infancia.



Piden operadores que conozcan el territorio y sus costumbres, así lo señala Gutiérrez, “en estos momentos lo que hace el Bienestar Familiar es entregar nuestros niños a mucha gente de afuera que no nos entiende y que al llegar a una comunidad lógicamente las autoridades tradicionales se alertan y lo que quieren es ejercer una imposición sobre nuestra gente”.



Sobre la contratación del ICBF para este año, la directora encargada de la Regional Guajira Martha Isabel Tovar, ha indicado que han venido adelantando algunos procesos que han sido seleccionados a través de la plataforma Betto y con la contratación directa.



“Quedan pendiente varios procesos, porque al evaluar los criterios de cumplimiento técnicos, jurídicos y financieros, algunas de las entidades que han manifestado interés no cumplen. Por esa razón hemos tenido que reiterar la invitación para que nos vuelvan a manifestar interés”, sostuvo.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

