Luego de los hechos violentos presentados en la noche de este martes 18 de abril en Manizales, al interior y a las afueras del Estadio Palogrande en medio del partido que disputaban Once Caldas y Alianza Petrolera, líderes de la barra hablaron sobre la situación.



Los mencionados hechos iniciaron tres minutos antes de acabarse el compromiso que iba perdiendo el equipo local, momento en que hinchas -varios de la barra Holocausto Norte- ingresaron a la cancha buscando “agredir a los jugadores”, según informó la Alcaldía de Manizales.

Algunos hinchas de la barra Holocausto Norte se entraron a la cancha del estadio #Palogrande de #Manizales luego de que #OnceCaldas tuviera otra derrota. Los disturbios continuaron en las calles.@ColombiaET #FPC pic.twitter.com/yFQO3luHvI — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) April 19, 2023

El Representante a la Cámara por Caldas, Juan Sebastián Gómez, conocido líder de la barra Holocausto Norte, indicó que rechaza que haya sido la violencia la forma de proceder ante la situación y que “no la justifica”. Sin embargo, mencionó que comprende la molestia de la gente. Además, hizo un llamado a que el Gobierno Nacional le apueste al barrismo social.



“No solo fue la gente de la barra, fueron personas de tres tribunas las que ingresaron a la cancha porque la gente no aguanta más; pensar en el descenso es algo catastrófico para nosotros. La violencia no es el camino, pero hacemos un llamado a las autoridades para que – de la mano de las barras- trabajemos. Que nos apoyen en un trabajo en el que hemos estado casi solos y es que barrismo social quede en el Plan de Desarrollo; el Ministerio del Interior tiene en su escritorio un proyecto de ley que contiene muchos datos de todas las barras del país y que construimos conjuntamente”, apuntó Gómez.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, rechazó los desmanes en Manizales. Foto: La Patria - Archivo El Tiempo

Además, hizo un llamado a las autoridades locales a mejorar la seguridad al interior del estadio.



“Ayer pasaron cosas que antes no ocurrían; por ejemplo, no había policías en la pista atlética en un partido donde sabíamos que eran muchos los riesgos. Además, nos acusan de haber atacado el bus del equipo y nunca no hemos hecho, no fuimos y no sabemos quién lo hizo, sin embargo, estamos -como siempre- dispuestos a dar las explicaciones pertinentes y a seguir adelante con el trabajo por el barrismo social”, agregó el congresista.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron investigaciones para lograr la judicialización de las personas relacionadas a los actos vandálicos y en los cuales resultaron heridas 24 personas, entre ellas, cuatro policías. Así mismo, un vehículo policial fue vandalizado y una motocicleta de la misma institución fue incinerada, según informó recientemente la Policía Metropolitana de Manizales.

Hinchas de Holocausto Norte invadieron la cancha. Foto: Cortesía La Patria

Los disturbios, que continuaron por varias horas en las calles aledañas al estadio, y en los que varios seguidores del Once se enfrentaron con la Policía y el ESMAD, dejaron también 13 personas trasladadas por protección y 23 menores de edad conducidos al Centro de Recepción de Menores.



Luego de una nueva derrota, algunos seguidores del #OnceCaldas no solo se entraron a la cancha, también tomaron por su cuenta las calles. En este video comunidad asegura que le prendieron fuego a la moto de la Policía.@ColombiaET#Manizales #futbol pic.twitter.com/1OLYXr6T7n — Laura Usma Cardona (@Laurau_c) April 19, 2023

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, Diego Enrique Fontal, señaló que ya se adelantan investigaciones para judicializar a los responsables de estos hechos.



"Las judicializaciones serían por los delitos de daño en bien ajeno y violencia contra servidor público. Nos apoyaremos en las herramientas tecnológicas que tenemos, como el circuito cerrado de televisión. Así mismo desde la Comisión local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol se realizará el respectivo diagnóstico en aras de garantizar la seguridad en estos encuentros deportivos a futuro", cerró.

