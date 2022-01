El aumento de los contagios de covid-19, y de la confirmación de presencia de la variante ómicron en el país, coincide con algunas ferias y carnavales que se celebran en el país por estos días.



Si bien las autoridades de orden nacional y local no han hablado de restricciones como cuarentenas y toques de queda, en algunas ciudades donde se están celebrando estos eventos sí se tomaron algunas medidas con respecto a estos, para poder tener un mayor control de los aforos y exigir el carné de vacunación con esquemas completos, según los lineamientos del Gobierno Nacional.



Uno de los primeros en anunciar modificaciones en su calendario fue el Carnaval de Negros y Blancos, donde no se vivió la tradicional llegada de la Familia Castañeda, con la que cada año se da apertura al Carnaval.



Sin embargo, la fiesta sigue, pero con aforos controlados y con la invitación a los locales y turistas a vacunarse contra el covid-19. De hecho, hay más de 10 puestos de vacunación en las calles de la capital de Nariño.



En cuanto al Carnaval de Barranquilla, también se anunciaron cambios. Si bien la organización insiste en que la fiesta se mantiene, sí anunciaron cambios.

Imágenes de la verbena en Cali, el fin de semana. Foto: Juan Pablo Rueda

El precarnaval comenzará el 22 de enero con la Lectura del Banco y la fiesta central será entre el 26 de febrero y 1.° de marzo. Pero vienen cambios para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



“El (desfile) de la 21 se traslada el domingo para la carrera 44, donde vamos a tener un piloto de terrazas carnavaleras para que entren 6.000 personas y, si la Alcaldía adjudica las sillas, es más viable controlar un personal más reducido”, dijo Édgar Blanco, director del Carnaval.



Esto porque es "imposible controlar a 500.000 personas en seis kilómetros de vía.



Manizales, por su parte, que por estos días vive su tradicional Feria, no ha anunciado cambios en su programación y los eventos se están realizando con asistencia masiva. No obstante, se está exigiendo el esquema completo de vacunación y hay varios puestos instalados para que las personas sean inmunizadas.



En cuanto al fútbol colombiano, que regresa en un par de semanas, aún las autoridades no han anunciado medidas como la reducción de los aforos. Sin embargo, esta posibilidad no se descarta y serán los alcaldes quienes tomen esta decisión, teniendo en cuenta que en Europa, fuertemente golpeada por una nueva ola del coronavirus, se redujo la cantidad de públicos en los estadios.