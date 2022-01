La amenaza de la variante ómicron del covid-19, que ya está en las principales ciudades de Colombia, y la declaración del cuarto pico de la pandemia por parte del Ministerio de Salud, volvieron a poner sobre la mesa la necesidad de decretar nuevas restricciones para evitar la propagación del virus.



Esto, teniendo en cuenta algunas medidas que se están tomando en Europa, donde los casos están disparados por cuenta de esta variante, así como el aumento significativo de los casos activos que se están registrando en nuestro país.



De hecho, el 20 de diciembre, Colombia registró 12.485 casos activos y ayer el Ministerio de Salud reportó que la cifra ascendió a 54.617.



Por ahora, ningún alcalde o gobernador ha hablado de restricciones, pero sí es un tema que ya está sonando en las administraciones locales.



Desde que se acabó la cuarentena nacional decretada por el Gobierno central en marzo del 2020, la responsabilidad de los confinamientos, toques de queda, ley seca y pico y cédula quedó en manos de los alcaldes y gobernadores.

Así que si las cosas continúan como en 2020 y 2021, son ellos quienes tomarán la decisión, según unos lineamientos ya establecidos por el Ejecutivo.



En todo caso, ningún alcalde de las principales ciudades, que son las más golpeadas, piensa en cierres y restricciones en los próximos días. Consideran que la economía no aguanta más restricciones y, por ahora, su llamado es a fortalecer la vacunación.



Asimismo, invitan a quienes no se han vacunado a que lo hagan, y a quienes ya pueden recibir las dosis de refuerzo, a que acudan a los puntos habilitados por las administraciones.



Además, se debe practicar el autocuidado y estar alerta ante cualquier síntoma, en especial por las gripas que están circulando en el país por estos días y que también podrían ser manifestaciones de covid-19.



“Nosotros no aguantamos más cierres, la economía no aguanta más cierres, Medellín no va a hacer más cierres. Aquí es vacunación –en especial– y vamos a reforzar a las personas que no se vacunaron en el primer ejercicio, pero en especial estamos dedicados a las terceras dosis”, dijo en días pasados el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



Y en ese sentido se manifestó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. “La ruta no puede ser ni la cuarentena estricta ni el cierre total, tiene que ser que nuestra comunidad se vacune, que todos aquellos que han recibido su segunda dosis y ya han pasado seis meses tengan su dosis de refuerzo, quienes han hecho negación a la vacunación, que por favor se vacunen, porque la vacuna reduce en un 97 por ciento la severidad de la enfermedad”, afirmó el mandatario.

En esa línea piensan desde la Alcaldía de Bogotá, cuando informaron que estaban descartadas las restricciones para la celebración de Año Nuevo.



“En distintos países del mundo, la llegada de la variante ómicron ha representado distintas medidas de cuidado y en algunas ciudades se han retomado restricciones a la movilidad de personas, confinamientos, entre otras. Bogotá por fortuna no está en una situación en la que deba establecer alguna medida restrictiva para la realización de eventos o de las actividades de fin de año en familia”, explicó en su momento Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.



Pero esto también dependerá de cómo evolucionan los casos y de la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos. Así lo aseveró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo: “Por ahora, no tenemos presión sobre el sistema hospitalario, pero debemos reforzar el cuidado para mitigar el contagio”. Y esta afirmación, en definitiva, aplica para todo el país.



