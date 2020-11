Omaira y los símbolos de las peores tragedias naturales de la historia

EL TIEMPO

Omaira Sánchez



"Si señor, yo siento que estoy pisando carne y esa es mi tía, y ojalá que no sea mi papá ni tampoco mi hermano”, dijo la niña a los socorristas que buscaban la manera de quitar lo que parecía ser una puerta y varios artefactos de madera que no la dejaban salir.



Al final, la pequeña falleció porque no alcanzó a llegar una motobomba indispensable para su rescate, narró un cronista de EL TIEMPO.



Esta icónica fotografía fue tomada por el francés Frank Fournier. Él la tituló ‘La agonía de Omaira Sánchez’ y la imagen estuvo acompañada por este texto: “El 16 de noviembre de 1985 se apagó la luz de la niña que cantaba esperando su rescate”.