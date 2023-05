El aumento de temperatura del aire y la elevada sensación térmica que se ha experimentado el litoral Caribe colombiano en los últimos días tiene varias explicaciones científicas.



La primera es por climatología: para los meses de abril y mayo se presenta una disminución de la velocidad del viento en gran parte del Mar Caribe. Esta condición permite el calentamiento de la superficie del mar y consecuentemente se observan aumentos de temperatura en el litoral. Así lo explica el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe de la Dirección General Marítima (Dimar).

"También hay condiciones anómalas de bajas presiones sobre el Atlántico norte se observaron en las semanas pasadas, por lo cual se presentó un calentamiento rápido del Mar Caribe. Otra situación que se presenta es la presencia de una masa de aire seco que ha empezado a dominar el territorio desde el día lunes, ésta condición favorece la insolación en el área y ausencia de precipitaciones", señala CIOH.



Adicionalmente, esta masa de aire también contiene material particulado proveniente del Desierto del Sahara, y de quemas agrícolas que se presentan en sectores continentales.

CIOH calcula que esta ola de calor culmine el próximo fin de semana

Ola de Calor golpea al Caribe Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Estos aspectos se conjugan para aumentar las temperaturas y, en particular, la sensación térmica por los altos contenidos de humedad atmosférica asociados al avance de la vaguada monzónica en el mar Caribe colombiano.



Se espera que la situación culmine el próximo fin de semana, cuando, según el CIOH, se podrían presentar precipitaciones en el Caribe colombiano. Aunque nubosidad en niveles altos podría favorecer eventualmente disminuciones de temperatura en zonas puntuales.



No haga caso ni replique informaciones falsas que circulan por redes sociales. Consulte fuentes confiables como las redes sociales de la Autoridad Marítima Colombiana, @dimarcolombia y la página web del CIOH www.cioh.org.co

Ojo a las recomendaciones para

su salud que entregan autoridades

1. Tomar abundantes líquidos, es importante hidratarse permanentemente debido a las elevadas olas de calor que se registran en la ciudad y la región.



2. Usar ropa cómoda y fresca.



3. Los niños y adultos mayores, por ser los grupos de mayor riesgo, no deben estar expuestos a los rayos del sol, ya que esto puede generar afectaciones en el organismo.



4. Personas mayores de 60 años deben estar al día con sus medicamentos, especialmente los tratamientos de hipertensión.



5. Si las personas se exponen mucho a los rayos del sol se recomienda usar ropa con manga larga que cubra la mayor parte de la piel, ya que las altas temperaturas por calor producen quemaduras, así como también utilizar sombreros o gorras y usar protector solar.



6. También es prudente tener muy en cuenta los cambios repentinos de temperaturas, de fuertes calores a bajas temperaturas por motivo de lluvias.



7. A las personas que realizan actividad laboral o física con exposición al sol se les recomienda estar pendientes si presentan de manera rápida cambios en su organismo, tales como sudoración intensa, presión arterial baja, fatiga, pulso débil y acelerado, vómitos, náuseas, dolor de cabeza, desmayo, mareo y calambres musculares.



En esos casos deben suspender las actividades que realizan, tomar un descanso, y buscar un lugar fresco donde protegerse de la alta canícula e hidratarse muy bien para frenar el decaimiento físico que genera la sudoración. Si los síntomas son persistentes, es recomendable acudir al médico para evitar mayores alteraciones en el organismo.

