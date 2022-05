La oleada de actos delictivos en el Balneario Hurtado de Valledupar tiene descontentos a los 300 vendedores de este sector.



La zona es uno de los sitios más visitados de la capital del Cesar, sin embargo, este colectivo denuncia que durante las últimas semanas se han registrado episodios lamentables.



(Además: Así fue la fuerte explosión en una mina que mantiene atrapados a 14 obreros)



Reflejo de esta situación, es el reciente asesinato de un hombre que departía con su esposa e hija en los alrededores de este lugar.

Los amigos de lo ajeno aprovechan

la oscuridad para robar

El señor se opuso al robo y uno de los delincuentes le disparó delante de su pequeña hija” FACEBOOK

TWITTER

Por este hecho fue capturado y enviado a prisión una persona que, al parecer, participó en este hecho.



“Ellos estaban pasando un día en familia. Cuando se disponían a partir los abordaron cuatro hombres para atracarlos. El señor se opuso al robo y uno de los delincuentes le disparó delante de su pequeña hija”, relató Abraham Hormaza, uno de los vendedores que lleva 16 años en este sector.



Gilberto Quintero, miembro de la asociación de artesanos que tiene un stand de ropa, collares, calzado y sombreros en este lugar, aseguró que los amigos de lo ajeno aprovechan la oscuridad para robar.



(Vale la pena leer: Petro ganó en el Cauca con 388.206 votos)



“El pasado domingo dos sujetos violentaron un conteiner de un compañero donde guardaba la mercancía. Se robaron varias prendas avaluadas en más de cinco millones de pesos. Ya son cuatro robos seguidos en esta zona”, recalcó Quintero.

Consumidores de alucinógenos en el sector

Ellos estaban pasando un día en familia. Cuando se disponían a partir los abordaron cuatro hombres para atracarlos FACEBOOK

TWITTER

El Balneario Hurtado está bordeado por el río Guatapurí, área donde frecuentan jóvenes consumidores de alucinógenos.



“Por los sitios Playa Maravilla y El Amor Amor, es difícil transitar por el olor a marihuana. A los visitantes les advertimos que se cuiden, porque ya han pasado otros casos lamentables por allí”, comentó Hormaza.



De acuerdo al gremio de vendedores, los visitantes son blancos de atracos porque existe deficiencia de alumbrado público.



(Le puede interesar: Petro y Rodolfo: ¿qué muestran resultados electorales en los departamentos?)



“Hay muchas lámparas dañadas y de momento no le están haciendo el mantenimiento que se requiere”, subrayan los vendedores.



Los comerciantes también se quejan de los pocos controles y vigilancia que ejerce la fuerza policiva en este sector.





(También: Suspensión de William Dau: ya está lista la terna para elegir su reemplazo)



“La policía realiza rondas, pero no son suficientes. Además, tenemos un CAI al que no podemos acercarnos a poner las quejas porque está rodeado de perros callejeros”, detalló uno de los afectados.



Frente a esta problemática el coronel Luis León, comandante de policía Cesar, se comprometió a reforzar la seguridad en la zona. De igual modo hizo un llamado a la comunidad para que interpongan las denuncias correspondientes.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Más noticias en Colombia

'Sapear paga': la estrategia para acabar la delincuencia en Barranquilla

Ante inminente suspensión, alcalde William Dau convocó una protesta masiva