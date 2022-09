La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), informó que tres inmobiliarias habrían captado más de $16.123 millones en el municipio de Duitama, Boyacá.

Según la entidad, esta pidió suspender de manera inmediata la captación de dinero en la inmobiliaria Construcol S.A.S., que habría captado $2.315 millones.



La misma medida tomó para el caso de Avitar Constructora e Inmobiliaria S.A.S. que habría captado $5.879 millones.



Igualmente adoptó la misma decisión para la inmobiliaria Smart Terra SAS, que habría captado del público, presuntamente de manera ilegal, $7.928 millones.



Cabe señalar que a mediados de agosto pasado la SFC informó que le pidió a la sociedad Grupo Constructor Inmobiliario Construcol S.A.S. "suspender de manera inmediata las operaciones de captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público".



La entidad explicó que "dicha sociedad a través de la realización de 'Préstamos' y 'Contratos de Inversión de Capital' recibió dinero de 124 personas por un valor total de $2.315.047.700, comprometiéndose a devolver el capital invertido en un plazo determinado y para el caso de los 'Contratos de Inversión de Capital' acordaba la entrega de unos beneficios fijos que no se encuentran atados al resultado de las actividades de construcción que adelanta".



Además, mediante la Resolución No. 1018 del 05 de agosto de 2022, la SFC le ordenó a Construcol "la devolución inmediata de los recursos captados ilegalmente e inhabilita a dicha sociedad para realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas".



Finalmente, la SFC remitió copia de la medida a otras autoridades, entre ellas la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.



La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), le pidió a los habitantes de Duitama y de todo el país abstenerse de aceptar negocios aparentemente legales y mucho menos entregar dinero.

