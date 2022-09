Concejales de Manizales informaron que a través de WhatsApp están enviando mensajes en los cuales solicitando dinero prestado a nombre de concejales, funcionarios, contratistas y exconcejales de la capital de Caldas.

Al parecer, los números celulares de concejales y demás funcionarios fueron hackeados.



El presidente de la corporación, Hernando Marín, reveló el contenido de uno de los mensajes con el objetivo de que las personas a los que les llegue no caigan en la trampa y terminen entregando el dinero.



El texto del mensaje es este: "Estoy intentando hacer un pago de Nequi por 700.000 y se me bloqueó la cuenta, haber si haces la transferencia y en una hora te devuelvo el dinero” y “estaba haciendo una transferencia y la señal no me deja, haber si puedes hacer la transacción y te devuelvo el dinero en una hora”.



Marín le pidió a las personas que reciban este tipo de mensajes a hacer la denuncia a través de la página de la Policía, en la pestaña de delitos informáticos.



"Muchas personas creen que están hablando con los dueños de las líneas, ya que los delincuentes tienen acceso a toda la información y tienen perfilados a sus amigos", expresó el presidente del Concejo de Manizales.



El concejal César Augusto Díaz Zapata informó en su cuenta de Twitter que su teléfono había sido hackeado y pidió no entregar información y dinero.

#Hackearon mi cuenta Celular, Whatsap no entregar Dinero. Gracias pic.twitter.com/fYzCOKbgF0 — César Díaz Zapata (@Cesar_diza) September 6, 2022

Hasta el momento no se conocen denuncias concretas de personas estafadas por medio de esos mensajes de WhatsApp.



Sin embargo, desde el Concejo de Manizales advierten de la situación para que no hya víctimas de estafa.

