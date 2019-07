Ofrecen recompensa de $10 millones por autor de masacre en Apía

Los habitantes de la vereda San Andrés, en el municipio de Apía (Risaralda), no salían esta martes de su asombro por la masacre de cuatro de sus vecinos.

Gustavo de Jesús Betancurth, su esposa Nohelia Muñoz, una nuera de la pareja y un trabajador de la finca que habitaban, fueron hallados sin vida en la mañana. Los cuerpos tenían impactos de bala.



En medio de la consternación, la secretaria de Gobierno de Risaralda, Catherine Arcieri Arenas, encabezó en la tarde un consejo de seguridad en la localidad. En este participaron el alcalde de Apía, Jorge Alberto Arboleda y representantes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía.



Al final de la reunión, la Secretaria anunció que la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Apía ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información que permita la captura de los autores materiales e intelectuales del múltiple crimen.



Arcieri aclaró que hasta el momento no ha habido capturas de personas que estén relacionadas con esta situación.



Y es que después de que se supo de los asesinatos comenzó a correr en el pueblo la versión de que el homicida sería un hijo de los esposos, que ya habría sido capturado.



“Para este momento no se encuentran personas capturadas por los hechos. Los hechos están siendo materia de investigación por parte de las autoridades, quienes prontamente darán respuesta y podrán esclarecer los móviles y los autores”, afirmó Arcieri al término del consejo de seguridad.



“Es una versión que está rodando por parte de la comunidad, pero las llamadas a dar la versión oficial de los hechos son las autoridades”, advirtió la funcionaria con respecto al rumor.



Por su parte, el alcalde Arboleda expresó que “Apía está de luto por el crimen de esta prestante familia del municipio” y agregó que “queremos darles tranquilidad a los habitantes y decirles que estamos trabajando para lograr esclarecer este falta crimen”.



En horas de la mañana, Arcieri afirmó que en el predio rural donde se registraron los homicidios ya estaban el comandante de la Policía de Risaralda e investigadores de la Policía Judicial, Sijín, “que comenzaron con las investigaciones para establecer los móviles de los crímenes”.



Se creía que las víctimas fueron atacadas entre la noche del lunes y en la mañana de este martes, pero se informó que fueron asesinados en la mañana.



Arcieri agregó que no tienen conocimiento de que las personas asesinadas hayan informado de amenazas en contra de su integridad o que se trate de una acción cometida por grupos armados ilegales.