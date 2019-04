Cierran oficinas de apuestas y giros en cuatro municipios de Córdoba

Por cuenta de unas supuestas amenazas por parte de quienes se harían pasar como miembros de bandas criminales, la empresa Record, responsable de la venta del chance y recepción de giros en Córdoba, cerró sus puntos de atención en cuatro municipios del departamento.

Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta son las localidades donde se suspendió la atención al público desde la 1:00 de la tarde de el pasado martes sin que se conozcan las razones verdaderas. Las directivas de la empresa Record en Montería no han hecho un pronunciamiento oficial relacionado con el tema.



En principio se rumoró entre los habitantes de los cuatro municipios afectados que hombres en motocicleta habrían llegado a los puntos de atención y advirtieron a los empleados que debían cerrar sus puertas al cabo de cinco minutos so pena de sufrir atentados en su contra.



Varios de los usuarios que a esa hora consignaban o retiraban sus giros y otros que hacían sus apuestas se vieron afectados por la suspensión del servicio sin conocer mayores detalles de la decisión.



No obstante la gravedad de los hechos, la Policía de Córdoba asegura a través de un comunicado que no ha recibido denuncias formales, aunque brindaron acompañamiento a los trabajadores, pero estos informaron que por orden de la empresa cerraron los locales comerciales.



"La Policía Nacional brindó acompañamiento a los establecimientos comerciales de las localidades en mención, allí los funcionarios manifestaron tener una orden de cierre por parte de las directivas de la empresa. Hasta el momento no se ha recibido ninguna denuncia por estos hechos", relata el comunicado.



Descarta igualmente la institución policial que se trate de una supuesta extorsión, debido a que no existen indicios, hasta el momento de dicha situación.



"La Policía Nacional brinda acompañamiento permanente con dispositivos especiales en los diferentes establecimientos comerciales del departamento de Córdoba. Se invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad ciudadana a través de la línea 123 o 165 del Gaula contra la extorsión", remata el comunicado.



No es la primera vez que ocurre un cierre masivo de las oficinas de apuestas en Córdoba por cuenta de supuestas amenazas. En octubre de 2013. cerca de 600 puntos de atención en todo el departamento suspendieron la atención a raíz de la publicación de un panfleto amenazante que declaraba objetivo bélico a las oficinas de Record.



En esa oportunidad las presuntas amenazas fueron atribuidas a un grupo residual de las autodefensas que se hizo llamar los urabeños y que pretendía cometer extorsiones en contra de la empresa de apuestas.



En los municipios donde se presentó la presunta amenaza desde el pasado martes hacen presencia en forma de delincuencia grupos armados como clan del golfo y caparrapos y en algunos como los del sur de Córdoba también pernoctan disidencias de las Farc y miembros del Eln.



De hecho en Puerto Libertador se mantiene la zozobra por la disputa territorial que libran estas organizaciones al margen de la ley, provocando desplazamiento de campesinos.



En San José de Uré se incrementó este año la tasa de homicidios, también atribuidos a la disputa armada de los ilegales.



Y en Montelíbano se conocieron amenazas en contra de dirigentes políticos como el representante a la Cámara Andrés Calle y varios periodistas de la zona.