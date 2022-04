Mientras pedaleaba con fuerza su bicicleta e impulsaba su remolque, el odontólogo quindiano Pablo Abril llegó a un caserío en Caucasia, Antioquia. Se encontró con una familia y les pidió un momento para hablarles sobre el cuidado de los dientes. En medio de su charla se sorprendió con un hallazgo. Solo tenían un cepillo de dientes para compartir entre los seis integrantes del hogar.



El cepillo de dientes era casi un lujo para esta familia y lo tenían que compartir entre todos los miembros.

A Abril le llamó la atención que pese a sus condiciones económicas, cada integrante trataba de lavar sus dientes al menos una vez al día. Precisamente, el joven odontólogo buscaba incentivar el cuidado de la salud oral entre las comunidades más olvidadas.



Unas semanas atrás había dejado su consultorio en Calarcá, Quindío y había iniciado una ruta que le permitiera transmitir sus conocimientos.



"Les enseñé que el diente es tan importante como un ojo, una pierna o cualquier otro órgano, si los cuidamos podemos evitar enfermedades y mantener una buena salud oral. Muchas de las personas que visité jamás habían tenido un cepillo de dientes, no conocían un odontólogo. Muchos no tienen para comprar agua ni para suplir sus necesidades básicas mucho menos van a tener para comprar un cepillo o visitar al odontólogo", relató el hombre.



Para emprender su ruta entre Armenia y Riohacha, tomó decenas de cepillos dentales, su perrita Atena y algo de dinero. El propósito era llegar a las comunidades más alejadas y hablarles sobre la importancia de proteger la dentadura. Pero además su proyecto combinaba sus dos pasiones: la odontología y los viajes.



Su recorrido duró casi dos meses. Pedaleaba entre municipios y se detenía en localidades de difícil acceso. Su único objetivo era difundir entre los lugareños su conocimiento sobre los dientes y cómo podían cuidarlos. Algunas veces se alojaba en hoteles para transportadores donde le permitían guardar el remolque y hospedarse con su perrita de raza Pitbull, otras veces le permitían acampar en parqueaderos o patios de las casas que visitaba.



"A las personas les daba mucha curiosidad porque veían llegar a un peludo con un perro en una bicicleta, pensaban que les iba a ofrecer algo, muchos se asustaban y no me dejaban entrar, creían que les iba a hablar de política o religión pero dentro de la charla les explico que no vendo nada, que hago esto porque me hace", recordó el odontólogo.

En su ruta conoció a personas que por tramos se unieron a su travesía, otras que le ayudaron a llegar hasta las zonas más distantes de La Guajira como las rancherías localizadas en Uribia y en Punta Gallinas y otras personas que le traducían las conversaciones que sostenía con las comunidades Wayús de la zona.



Algunos de sus amigos y colegas le hicieron llegar decenas de cepillos hasta Riohacha para que pudiera repartirlos entre más personas.



Con su mensaje de cuidado y prevención oral llegó a unas 1.000 personas en su primer itinerario. El odontólogo calculó que al menos un 40 % de las personas que visitó no tenían cepillo de dientes y menos un rollo de seda dental. A la mayoría les pudo obsequiar cepillos de dientes y les enseñó a elaborar seda dental a partir de una bolsa.



En su viaje de regreso a Armenia descubrió que su travesía había pasado de ser un hobbie a un propósito de vida y que tenía que diseñar nuevas rutas para llegar a más comunidades del país.



"Cuando regresé tuve un tiempo de introspección y me di cuenta que este proyecto no podía parar y empecé a hacer los preparativos para la ruta sur del país, más estructurada y con más apoyo que la anterior", relató Abril.



Su proyecto de vida empezó a tomar forma y se convirtió en el ‘Camino de la sonrisa’. Su novia, la comunicadora social Yenni Milena Cruz también se unió al proyecto y con recursos provenientes de un crédito nuevamente emprendió la travesía, pero esta vez para arribar a los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. La empresa Colgate se vinculó con varias decenas de cepillos.



Para esta segunda ruta, tomó un carro, su mascota y unos 2.500 cepillos de dientes, algunos donados por Colgate. También subió su bicicleta y hasta uno de sus amigos quiso unirse en una parte de su ruta.



"Estoy endeudado, todo lo he invertido en las rutas, también he buscado patrocinios y se han conseguido algunos, pero han sido muchos. Es muy valiosa la ayuda que algunos nos han dado pero siempre lo que se ha hecho ha sido con las uñas, se han comprado cepillos y algo de alimentación, hemos dormido en el carro o donde sea, pero este proyecto es algo que se tiene que hacer", contó el odontólogo.



Luego recorrieron destinos como Necoclí, Antioquia y varias zonas de Amazonas. También tuvieron una jornada en el barrio Simón Bolívar en Bogotá y en la pasada navidad visitaron varios ancianos en Armenia.



"La mayor parte de la inversión es de recursos propios, pero hemos crecido y hoy en día contamos con algunos amigos que nos apoyan, y Colgate nos apoya con unos kits de salud oral, el cepillo y la crema y nos ha servido para llevar a estas comunidades. Hemos llegado a lugares donde las familias tienen un solo cepillo para todos", contó la comunicadora social.



Recientemente, Abril terminó su más reciente ruta con las comunidades aledañas a los cerros de Mavecure, en la Amazonía colombiana y a orillas del río Inírida, en el departamento de Guainía. Allí cumplió su propósito de llevar su proyecto a los cuatro puntos cardinales del país. Al norte en Punta Gallinas en la península de La Guajira, al sur en la zona donde está ubicada la quebrada San Antonio, en el Amazonas, al occidente en el cabo Manglares en Nariño y al oriente en Guainía.



"Una de las cosas que queríamos hacer era recorrer el país de norte a sur y de oriente a occidente. También nos llamaba mucho la atención llegar a los puntos cardinales, solo me falta recorrer partes del oriente del país como Vaupés, Casanare, Vichada, los Santanderes y Boyacá", dijo.



El próximo destino del Camino de la sonrisa será el departamento del Chocó, donde esperan llevar su mensaje a las comunidades más vulnerables de la zona. Mientras inicia la ruta, Abril sigue atendiendo pacientes en su consultorio de Calarcá.



Otro de los objetivos es que el proyecto trascienda las fronteras colombianas y quieren buscar las sonrisas más diversas de Suramérica. "Queremos conocer las sonrisas de cada cultura y cómo la expresan. Vamos a buscar patrocinios para llegar a varios países", dijo Abril.



A ese sueño se suma el de realizar rutas donde se puedan tratar enfermedades como tumores o labio leporino y demás. "Que podamos llevar doctores que quieran cambiar vidas, no solo al paciente sino al núcleo familiar. Ya hemos educado con las rutas y hemos identificado los lugares donde no hay salud oral ahora queremos llegar a esos sitios con equipos y hacer las intervenciones".





LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA