Odisea para reclamar medicamentos de la Nueva EPS en Bucaramanga

En una completa odisea se convirtió reclamar medicinas para los afiliados a la Nueva EPS en Bucaramanga. Los pacientes llegan desde antes de las 7:00 a. m. al dispensario Éticos, en la carrera 35A con calle 46 del barrio Cabecera, y pueden permanecer allí hasta las 7:00 p. m. para ser atendidos, según cuentan los usuarios.

Alexandra Martínez es hija de una paciente de la Nueva EPS y debe ir al dispensario a reclamar los medicamentos de su madre, quien padece una enfermedad que necesita la medicina con urgencia. Ella aseguró que desde el pasado viernes ha ido a Éticos pero los funcionarios dicen que el sistema está caído y por esto se han demorado varios días en despacharle la fórmula.



“Desde el viernes hemos venido a que nos despachen medicamentos y ayer a un usuario le dieron las 7:00 p.m. y no se los dieron, le tocó volver al otro día. Arreglan el sistema por cinco minutos y lo quitan y eso genera congestiones”, denunció Martínez.



EL TIEMPO se puso en los zapatos de los usuarios que reclaman medicamentos con frecuencia y a las 2:35 p. m. de ayer accedió a un ficho con el número 989, en ese momento iban en el turno 594, después de haber obtenido el ficho se hizo el monitoreo cada hora para registrar el avance en la entrega y a las 6:23 p. m. iban en el ficho 886, es decir todavía faltaban 103 usuarios para el turno 989 y el horario de atención es hasta las siete de la noche, sin embargo las personas que estén dentro del dispensario cuando acaba el horario habitual, son atendidas hasta la hora que sea, siempre y cuando haya sistema.

A pesar de que no se cayó el sistema durante las cuatro horas de espera para llegar hasta el turno 886, los usuarios afirman que las fallas presentadas durante estos días no es la primera vez que ocurren, sino que anteriormente ya se venían presentando.



Por su parte la gerente de Nueva EPS en Nororiente, Sandra Vega reconoció la situación y explicó que esto se ha presentado desde el viernes pasado por una falla en el sistema y, aunque Éticos ya hizo los ajustes, es posible que por esta semana continúe la demora en la entrega; afirmó también que el usuario debe esperar máximo 40 minutos aproximadamente para reclamar sus medicamentos cuando el sistema no presenta caídas, según la última auditoria efectuada.



De los 287 mil pacientes que tiene la Nueva EPS, 1.500 fórmulas llegan en promedio a diario a este dispensario para ser despachadas y solo el 4% no están siendo entregadas según el reporte entregado por la gerente Vega; en esos casos les brinda solución al paciente hasta fin de mes, pues depende del abastecimiento que tenga el laboratorio.

La EPS tiene contrato desde octubre del 2013 con Éticos y el último contrato firmado vence este año y actualmente están en proceso de licitación para el nuevo operador pero este se encuentra suspendido a la espera de la reglamentación del Gobierno Nacional para la financiación de los medicamentos no POS.



BUCARAMANGA.