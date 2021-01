Grave panorama de las UCI: Cali, casi al límite y Medellín pide ayuda

La acelerada propagación del virus también tiene en alerta máxima a otras capitales, que también han optado por cuarentena estricta este puente festivo, como medida para evitar que la crisis siga escalando.



Es el caso de Medellín, Cali, Cúcuta e Ibagué, donde los contagios del virus se mantienen al alza y las camas UCI rondan su límite de ocupación.

Medellín, por ejemplo, ya superó los 157.000 contagios confirmados de covid-19, y sus UCI están ocupadas en un 87 por ciento, razón por la cual se decretó un toque de queda de 82 horas consecutivas durante este puente festivo.



La situación en la capital antioqueña es preocupante, y así lo reveló el jueves el alcalde Daniel Quintero, cuando tomó la estricta medida en su ciudad y también planteó, como lo hizo Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, que cabría la posibilidad de que la nueva cepa del Reino Unido esté en la ciudad.

“No hay razón para creer que la nueva cepa del Reino Unido no ha llegado al país. La capacidad de pruebas genómicas del país es aún muy baja para descartar de forma cierta esta posibilidad. Lo más responsable es reconocer que podría estar circulando y actuar en consecuencia”, dijo el alcalde.



Sin embargo, las autoridades de salud han informado que no hay evidencia científica de que la nueva variante esté en el territorio nacional.



A la preocupación de Quintero se unió el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien decretó un toque de queda de 82 horas para Envigado, Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, Caldas, La Estrella, Barbosa y Girardota, y para el oriente antioqueño.



El mandatario señaló que “los efectos más nocivos de las festividades de fin de año se verán en los próximos días, por lo que se estima un incremento de los casos diarios de covid, lo que seguirá generando presión sobre la ocupación UCI”, y pidió a los ciudadanos que respeten el distanciamiento.

Daniel Quintero anunció que se habilitaron 68 UCI nuevas en Medellín y le solicitó al Gobierno NAcional que los ayude con médicos para operarlas. Foto: Cortesía

Evidencia de la afirmación del gobernador son las cifras de la Secretaría de Salud departamental, las cuales revelan que si bien Antioquia tenía un promedio de 1.300 casos diarios a comienzos de diciembre del 2020, en enero ese promedio aumentó a 2.300 y mantiene la preocupante tendencia a seguir subiendo.



Ayer, el alcalde Quintero anunció que la ciudad activó 68 camas tipo UCI nuevas y pidió ayuda a otros gobiernos municipales y al Gobierno Nacional con médicos nacionales e internacionales para operar estas nuevas unidades.

Ibagué está casi al límite

Una situación similar se vive en Ibagué, la ciudad con la mayor ocupación de UCI (98,4 por ciento) en el país hasta ayer y donde la pandemia no descendió durante los meses de octubre y noviembre, como sí sucedió en otros municipios.



En general, el departamento del Tolima tiene 48.490 casos de covid-19 y 1.333 fallecidos, de los cuales 827 han ocurrido en Ibagué, donde hasta el viernes había al menos 1.888 casos activos, de los cuales 119 están en UCI.



La ocupación UCI de Ibagué es superior a la de Bogotá y Medellín, y aunque se informó de un leve descenso el 8 de enero, el alcalde Andrés Fabián Hurtado, confirmó durante la tarde de ayer que la ocupación UCI de la ciudad subió al 98,4 por ciento, cifra cercana al límite con el que ha estado rozando los últimos días.



El aumento se da pese a que aumentaron su capacidad con 18 UCI nuevas. Actualmente, Ibagué solo tiene 5 de sus 265 camas UCI disponibles.

Cali está por llegar al 100 %

En el Pacífico, la condición más crítica se vive en Cali, donde el alcalde Jorge Iván Ospina declaró un toque de queda extendido de 63 horas por el aumento de los casos.

La capital vallecaucana ya superó los 100.000 casos, solo superada por Antioquia y Bogotá, que es el epicentro de la pandemia en el país.



Si bien el alcalde Ospina había declarado que durante el puente de fin de año se evidenció una mayor disciplina en la capital vallecaucana, el viernes reveló un caso de indisciplina que sería ejemplo de la situación social frente a la pandemia que atraviesa la ciudad.

En Cali se decretó toque de queda durante todo el puente de Reyes. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Se trata de un joven de 16 años que asistió sin permiso a una fiesta clandestina, eventos que –según el alcalde– se realizan con mucha frecuencia en los barrios de la ciudad, y se contagió del virus. Después infectó a sus abuelos, quienes hoy se debaten entre la vida y la muerte en unas UCI de Cali.



Los abuelos de este joven contagiado son dos de los 436 pacientes covid-19 que ocupan las UCI de Cali, donde la ocupación de unidades destinadas para covid es del 97 por ciento, la segunda cifra más alta del país.

Cúcuta no baja la guardia

Finalmente, Cúcuta también está en total confinamiento por la escalada de los contagios covid y fue la primera ciudad del país en volver al toque de queda consecutivo, hecho que ocurrió durante las últimas semanas de diciembre pasado y se repite en el transcurso de este puente festivo.En la ciudad fronteriza, la ocupación UCI es del 89 por ciento y solo quedan 57 camas disponibles del total de 379 de la ciudad.

Las capitales que están un poco más tranquilas

Adicionalmente, hay otras ciudades del país que no están en máxima alerta pero donde se ha resuelto decretar medidas para evitar que la situación por la pandemia empeore.



Es el caso de Cartagena, donde se decidió establecer un toque de queda especial luego de que su alcalde, William Dau, manifestó que no lo habría.



El mandatario de los cartageneros argumentó en un primer momento que no era necesaria la medida porque la capacidad de las UCI estaba en el 60 por ciento y era importante aprovechar la temporada turística para la reactivación económica de la ciudad.



Sin embargo, Dau se retractó y estableció la medida. Además, en Cartagena la ocupación UCI sigue disminuyendo, pues datos del Minsalud reflejan que se encuentra en 54,67 por ciento.

En Cartagena se decretó toque de queda en las noches para evitar interferir con la temporada de turismo. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Otro ejemplo es Bucaramanga, donde la ocupación UCI es del 75 por ciento y se decidió establecer un toque de queda de 80 horas.



Si bien en la capital santandereana la situación no está tan grave como en Bogotá, Cali y Medellín, los expertos sí han manifestado preocupación por el aumento de casos de covid-19.



Para el 6 de enero de 2021, el número de infectados y de vidas perdidas en Santander se había incrementado en diez veces, en comparación con el primer pico epidémico que ocurrió en la primera semana de agosto de 2020. Actualmente, Santander ya superó los 70.000 casos confirmados y se acerca a los 2.500 muertos.



La crisis actual de las UCI y la escalada de casos en estas ciudades pueden desembocar en más medidas restrictivas. Sin embargo, por el momento, ningún funcionario de las administraciones mencionadas ni expertos del gremio de la salud han mencionado una nueva cuarentena estricta como la de marzo y abril de 2020 en estos territorios.

Las ciudades que mantienen al covid 'a raya'

En las ciudades del sur y el oriente del país es donde la pandemia está más controlada y no hay alerta por la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos.



Tal es el caso de Inírida (Guainía), donde solo hay 2 camas ocupadas de las 10 totales, o sea, un 20 por ciento de ocupación; San José del Guaviare (Guaviare), donde no hay pacientes en UCI y cuyas 8 camas están disponibles; Mitú (Vaupés), también sin pacientes en sus 6 UCI disponibles, y Puerto Carreño (Vichada), igualmente con cero pacientes y con sus 8 UCI libres.Un caso similar es el de San Andrés y Providencia, en donde la ocupación UCI apenas supera el 17 por ciento.

Expertos aseguran que estar alejados de las grandes urbanizaciones es la clave para que las ciudades del sur del país tengan pocos casos covid-19 y poca ocupación de UCI. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Los expertos explican que en estos territorios alejados es clave esa condición; precisamente, mientras que se mantengan alejados y con poca concentración de personas, la situación de mantendría bajo control.



Además, hay ciudades más grandes con cifras bajas de contagios y ocupación UCI, en las cuales no se baja la guardia, pero no hay emergencia, especialmente en el Caribe.



Es el caso de Montería (Córdoba), donde la ocupación UCI es del 48 por ciento; Sincelejo (Sucre), que apenas supera el 41 por ciento; Armenia (Quindío), donde las camas UCI ocupadas representan el 50 por ciento; Santa Marta (Magdalena), con una ocupación del 54 por ciento, y Riohacha (La Guajira), donde la ocupación es apenas del 15 por ciento.



En estas ciudades no se han solicitado restricciones, pero las autoridades locales aplican algunas medidas, como la ley seca.

DUVÁN ÁLVAREZ D.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Duvan_AD