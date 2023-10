Los desafíos para los ocho candidatos que van por la gobernación de Chocó

La gobernación del Chocó es disputada por ocho aspirantes. Cinco van por partidos y los tres restantes lo hacen por coaliciones.



(Lea también: Videos: 'Lo que llovió en una noche es lo que en promedio llueve en un mes en Cali')

Por Nueva Fuerza Democrática va Mario Javier Maturana Moreno.



Lidis Sidalis Asprilla Palacios está con el partido político Esperanza Democrática.



Juan Bautista Amud Martínez es el candidato del partido Alianza Verde.



Nubia Carolina Córdoba Curi representa al Partido Liberal Colombiano.



Luis Emilio Romaña Mosquera está con el partido político Todos Somos Colombia.



Por coaliciones van Patrocinio Sánchez Montes De Oca con la Alianza por la Esperanza de Chocó.



También está Gílder Palacios Mosquera, de la coalición Con Gílder yo decido.



Rodrigo Córdoba Mena está con el Pacto Histórico.



Uno de ellos quiere repetir en el cargo. Es Patrocinio Sánchez Montes de Oca, quien tiene el coaval de La Fuerza de La Paz y La U. Fue gobernador en 2010.



Nubia Carolina Córdoba es una joven que ha hecho parte de secretarías departamentales.

Facebook Twitter Linkedin

Delegados de la ONU han venido haciendo presencia por crisis humanitarias en Chocó. Foto: ONU Derechos Humanos Colombia @ONUHumanRights

Ellos tienen desafíos por un Chocó en crisis en temas tan significativos, como seguridad, salud, educación, movilidad e infraestructura.



(Además: Invasiones acechan los cerros de Cali: nuevo intento en La Antena)

'Hablemos claro' sobre el Chocó, dentro del 'Ciclo de debates - Elecciones regionales 2023'. Fue transmitido por el canal regional Telepacífico FACEBOOK

TWITTER

Así lo señalaron los expertos participantes Ana Milena Betancourt, coordinadora técnica RAP Pacífico; Felipe Asprilla, director de la Fundacho, y el defensor Jefferson Montaño, en 'Hablemos claro' sobre el Chocó, dentro del 'Ciclo de debates - Elecciones regionales 2023', en la noche de este 11 octubre y que fue organizado por la gran alianza de gremios, universidades y medios de comunicación del departamento. Fue transmitido por el canal regional Telepacífico.



La gran alianza está integrada por ProPacífico, Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, Comfenalco, Andi, Asocaña, Javeriana, Unidad de Acción Vallecauca, Comité Intergremial, Grecocentro, Grupo Multisectorial, Invest Pacific, ‘Cali para mí’, Cali Cómo Vamos, Mi Cali Contrata Bien, Datos que hacen Ciudad, Cali Visible. También U. Autónoma, de San Buenaventura, Icesi y del Valle; Telepacífico, Telepacífico Noticias, Caracol Radio, Nuevo Diario Occidente, La Silla Vacía, Tubarco, 90 minutos y EL TIEMPO Casa Editorial.



Asprilla hizo un llamado por la situación de salud. "Hay ciudadanos que no tienen ni cómo tomarse una pastilla", además de hacer un llamado sobre hospitales como el de Nuquí que está cerrado y donde hay problemas de energía para brindar los servicios. Dijo que uno Siendo así, la población no tiene otra opción que acudir a remedios caseros y ancestrales.

Facebook Twitter Linkedin

Al menos 40.000 personas salieron a marchar el pasado miércoles en Quibdó, en protesta por la crisis humanitaria que vive el departamento. Foto: Talento Chocoano

"Hay programas y gobiernos para el Chocó, pero si el gobernador no va con el Gobierno Nacional. De nada sirve si no hay permanencia del Gobierno", anotó Asprilla.



"Tenemos riquezas en el tema ambiental, en el tema económico, tenemos muchas potencialidades en Chocó", dijo Betancourt, enfatizando la necesidad de mirar más las posibilidades del mar.



(Lea también: Robo, retaliaciones y asesinatos por 18 trapos y banderas de fútbol: tres capturas)

Facebook Twitter Linkedin

La Iglesia también ha participado en misiones humanitarias, debido a la grave crisis en Chocó. Foto: Diócesis de Quibdó

"Esta problemática se ve desde los territorios. Los proyectos deben iniciarse desde territorios. Por ejemplo, unos jóvenes del Chocó ganaron premio en robótica. El 50 % de jóvenes están en rango de 15 años. Si potencializamos a esos jóvenes, si les arrancamos estos jóvenes a bandas delincuenciales y les damos proyectos que apunten a atraerlos a proyectos de educación. La RAP tiene ahora una iniciativa de hacer un clúster de jóvenes en gobierno digital, apoyarnos en Nariño, Valle del Cauca, Buenaventura, Cauca, Timbiquí".



"Otro tema si Chocó no fuera tan apartado. Mirar esa transformación económica que tiene el Chocó en sus potencialidades", dijo Betancourt.



Aseguró que en cuanto a seguridad, el tema es complejo. Dijo que se debe buscar opciones para cambiar la economía ilegal.



La experta de la RAP indicó la importancia de hacer gestión para sacar adelante, inclusive, iniciativas de movilidad, como aeródromos y jalonar recursos de organismos internacionales.



Montaño dijo que "es importante señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo se enfoca precisamente al Pacífico como ciudad región y tenemos a Chocó, pero dentro de esa misma línea se tiene que tratar de forma especial, es decir, de forma diferencial al Chocó, Buenaventura y Cauca, departamentos que de cierta manera han sido marginalizados".



El defensor de derechos humanos habló también de seguridad. Dijo hay dos momentos. "Desde 2016, Chocó ha tenido un freno en la política pública de desarrollo. El Plan Departamental no se ha desarrollado por las inconsistencias de gobiernos que han sido intermitentes por términos de corrupción, que han sido ilegítimos, que han tenido que ser reelectos o puestos en el cargo por el Gobierno Nacional". Mencionó que durante el gobierno de Juan Manuel Santos hubo dos paros.



En materia de seguridad, señaló que, según la Policía, un 20 por ciento de uniformados de la Fuerza Pública estaría pendiente ante hechos que pudieran registrarse por parte de grupos armados residuales 'Los mexicanos' y 'Los Gambos', pero "es por un tiempo intermitente, de 15 a 20 días máximos por las elecciones, pero después de las elecciones qué pasa, qué sigue. Hay un descuido del Estado".



En Chocó, sus habitantes señalan que de nada han valido los paros cívicos. "Chocó es un pueblo olvidado, no hay empleo, no hay hospitales con servicios, no hay educación, estamos a merced de las bandas", dijo un ciudadano que recordó el paro cívico de 2016 y desde entonces: "Todo sigue igual".



Entre los compromisos quedaron en el tintero la financiación total de los 70 kilómetros que restan para finalizar la pavimentación de las vías Quibdó–Medellín y Quibdó–Pereira.



En materia de seguridad, el aumento de pie de fuerza con más estaciones de Policía fue otro clamor.



El Chocó es reconocido por ser uno de los lugares con los índices más altos de corrupción.



Para combatir este flagelo el Gobierno se comprometió a “fortalecer la Comisión de Moralización, en cabeza de la Secretaría de Transparencia y la Fiscalía General de la Nación, como mecanismo para lograr la transparencia en el manejo de los recursos públicos en el departamento”.



CALI