Ocho candidatos van en la contienda por la gobernación de Nariño

Ocho candidatos, entre ellos tres mujeres, se disputan la gobernación de Nariño para el período 2024-2027, en medio de fuertes ataques y discusiones que han generado un verdadero clima de incertidumbre en el panorama político regional.



En la noche de este miércoles 11 de octubre a partir de las 9:17 por el canal regional Telepacífico se transmitirá el debate con los aspirantes al cargo por elección popular, el cual ha despertado un gran interés toda vez que solo faltan 19 días para la cita con la democracia en Colombia.



El evento es promovido por el canal regional Telepacífico y El Tiempo, en el cual participarán gremios económicos, universidades, organizaciones sociales y culturales y medios de comunicación.



La actual contienda política en el departamento esta vez está enmarcada por la participación de tres mujeres, quienes han presentado su nombre a consideración del electorado, con ideas y propuestas que están siendo analizadas por los nariñenses. De resultar elegida una de ellas, se convertiría en la primera mujer gobernadora por elección popular en toda la historia de Nariño.

El mejoramiento de la malla vial en Nariño, uno de los retos. Foto: Archivo particular

Una de ellas es la candidata Nilza María Pantoja Agreda, fue inscrita con el aval del Partido Dignidad y Compromiso, propone una nueva forma de gobierno con transparencia, cuyos dos pilares fundamentales serán la conectividad vial y la agroindustria. Quiere crear nuevas empresas en la región, estimular la tecnología y la innovación, al igual que el turismo, la cultura y el deporte.

Nilza María Pantoja. Foto: Archivo particular

“El departamento de Nariño tiene el 48 por ciento de turismo cultural, pero allí hay un gran potencial para que lo podamos desarrollar”, asegura y luego agrega: “quiero hacer de este departamento una gran empresa turística, donde haya también una verdadera explosión cultural”. Dice que gobernará haciendo una gran convocatoria a los nariñenses y ejecutando un presupuesto participativo de cara a las necesidades de todos los municipios del departamento. “Yo sin ser senadora, sin ser congresista, sin haber sido gobernadora he hecho mucho más que hombres candidatos que se han lanzado a la Gobernación de Nariño”, había dicho en uno de los foros a los cuales fue invitada en Pasto.



Claudia Cabrera Tarazona es oriunda del municipio de Policarpa del cual fue su alcaldesa, lo que le permitió adelantar importantes ejecuciones de carácter social, cultural y deportivo y dar a conocer al país y al mundo entero la compleja situación de violencia y extrema pobreza que viven sus casi 9.000 habitantes en esa localidad enclavada en la Cordillera Occidental y al norte de Nariño.

Claudia Cabrera Tarazona Foto: Archivo particular

No oculta su malestar cuando subraya que “hemos tenido dirigentes que no se preocupan por el bienestar de nuestras comunidades”, y confiesa que “Nariño tiene muchos problemas sociales y estructurales, mi compromiso es trabajar fuertemente por este departamento y exigirle al Gobierno Nacional los recursos para nuestra gente”. Se muestra partidaria de escuchar más a las comunidades que a los mismos candidatos con los que se enfrenta en la presente contienda electoral, y extiende su mensaje: “tenemos que trabajar con valores como la honradez, la valentía, la dignidad política, la ética pública, sensibilidad social, la equidad y la disciplina”.



Gerardo Rosero Pérez más que político es un técnico visionario que a través del sector privado se ha dedicado en los últimos años a la investigación acerca de proyectos estratégicos para Nariño, para lo cual ha logrado estrechos vínculos con destacadas organizaciones nacionales e internacionales. En su programa de gobierno que propone a los nariñenses considera que el departamento debe tener como cimientos fundamentales los valores y principios, impulsará un modelo de gobierno participativo e incluyente, un manejo ambiental sostenible y la administración transparente de los recursos públicos.

Gerardo Rosero Pérez Foto: Archivo particular

“Yo no tengo ninguna tacha, no he sido investigado, no tengo ningún asomo de corrupción en mi vida pública y privada”, advierte con certeza y comenta que de ser elegido como gobernador construirá los cuatro grandes proyectos estratégicos que él cree necesita Nariño; se trata del puerto de aguas profundas, el corredor intermodal Tumaco-Puerto Asís-Belem do Para, la agroindustria y el ferrocarril Tumaco-Putumayo-Orinoquía con los cuales va a generar riqueza y empleo, al tiempo que asegura que si logra consolidar estas iniciativas “Nariño será más importante que Antioquia y que el Valle”.



Carlos Maya Aguirre es avalado por el Partido Liga Gobernantes Anticorrupción, Liga. Quien fuera defensor del pueblo en Nariño en el pasado propone básicamente repensar a la región, “voy hacer un moderador y coordinador de un proceso de acción colectiva para crear la biorregión sur”, sobre el cual explica que estará sustentado en el humanismo, la sostenibilidad y la autonomía regional.

Carlos Maya Aguirre Foto: Archivo particular

“El centralismo en Colombia ha fracasado, la relación de Nariño con el Gobierno Nacional es un ejemplo de ello”, advierte y señala que si resulta elegido el próximo 29 de octubre trabajará alrededor de diez líneas estratégicas, entre las cuales resalta la educación, nueva visión económica, infraestructura prioritaria y finanzas públicas con un enfoque distinto para construir un nuevo Nariño.



Berner Zambrano Eraso, es el candidato por la coalisión “De frente por Nariño” de la cual forman parte los partidos Liberal, Conservador, la U, Fuerza de la Paz, Cambio Radical, Colombia Renaciente y la Alianza Social Independiente, ASI, tiene una vocación política por excelencia si se tiene en cuenta que se desempeñó como Representante a la Cámara en cinco períodos y fue Senador de la República durante un período.

Berner Zambrano Eraso Foto: Archivo particular

Reconoce que su programa de gobierno lo diseñó tres meses antes de la inscripción de su candidatura ante la Registraduría, consultando a los dirigentes de los distintos municipios sobre qué querían que adelante como gobernador.



Su gran preocupación después del covid - 19, del estallido social y de los constantes bloqueos a la vía Panamericana fue la de buscar medidas orientadas a activar la economía regional, motivo por el cual propone obras de infraestructura, fortalecimiento del turismo y del emprendimiento, ejecución de proyectos productivos y el fomento de la ciencia y la tecnología. “El departamento recibe por concepto de recursos de regalías 650 mil millones de pesos al año, queremos que esos recursos se logren triplicar”, recalca.



Carlos Alberto Portilla ha estado vinculado al sector privado del departamento, pero ahora con el apoyo del Centro Democrático aspira al primer cargo político administrativo de Nariño, razón por la cual diseñó su propuesta de gobierno con un eje prioritario que es la juventud al considerar que este segmento de la población está en crisis y hay que salvarlo.

Carlos Alberto Portilla Foto: Archivo particular

En sus visitas por los municipios y en sus diálogos con los jóvenes se ha podido percatar que su tiempo libre no lo emplean como debe ser, dice que “solo voltean por las calles, consumen licores y a veces droga”, por eso, su propuesta se encamina a enfrentar este grave problema social con proyectos de emprendimiento en los sectores más competitivos de la economía regional como la cultura, el turismo y servicios ambientales y energía renovable.



“Vamos a priorizar la terminación de los 28 kilómetros de la vía San Francisco-Mocoa y a poner en funcionamiento la vía del río Mataje que conecta a Colombia con Ecuador”, indica y admite que “tenemos que pasar de la cultura del ahorro a la cultura de la inversión si queremos triunfar y salir adelante”.

María Cristina Rivera Foto: Archivo particular

María Cristina Rivera Burbano es otra de las mujeres que quiere llegar a la Gobernación de Nariño por el movimiento de Salvación Nacional, quien sostiene que uno de los principales ejes de su programa de gobierno es devolverle la libertad, la dignidad y la seguridad al ser humano en el departamento, “porque nuestra región está secuestrada no solo por las fuerzas al margen de la ley, sino por el ostracismo y la politiquería”.



Se queja de la dirigencia política cuando indica que “llevamos 40 años encerrados con los mismos políticos”. Es partidaria de una revolución de la agroindustria por lo que buscará una inyección de recursos para mejorar las vías terciarias. En su modelo de gobierno dará prioridad al campo, por eso subraya que “debemos devolverle la dignidad al campesino dándole las herramientas porque en el campo está el desarrollo y no debemos olvidar que Nariño es netamente agrícola y campesino” y señala que al campesino también se le debe garantizar la seguridad con la presencia efectiva del Estado.



Luis Alfonso Escobar es un tumaqueño que durante varios años pasó como docente por las aulas universitarias en las ciudades de Pasto y Cali, ahora con el aval del Pacto Histórico quiere llegar a la Gobernación de Nariño. Dirige su mirada a la frontera entre Colombia y Ecuador y piensa que es fundamental una inversión de 50.000 millones de pesos en el acueducto de la ciudad de Ipiales, donde estima que el tema de la drogadicción y el alcoholismo debe ser tratado con mucha prontitud.

Luis Alfonso Escobar. Foto: Archivo particular

Denuncia que “los hospitales están pasando por una situación muy compleja y el haber quebrado a Emssanar por algunos dirigentes políticos tiene en crisis a una gran parte de las IPS públicas y privadas”. En cuanto a la conectividad de Nariño con el interior del país sostiene que no es propiamente a través de la vía Pasto-Popayán, sino que se debe acelerar la construcción de la carretera Puerres-Monopamba-Orito (Putumayo). “Estamos en una cuenca lechera con 1.2 millones de litros de leche que deben tener una salida al centro de Colombia, pero hoy no estamos suficientemente conectados”, indica el profesional nariñense.

María Cristina Rivera, nació en la ciudad de Pasto, es abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, con 20 años de experiencia en el ejercicio profesional, especialista en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, conciliadora y arbitro nacional e internacional.

Luis Alfonso Escobar es economista de la Universidad del Valle con doctorado en cambio global y desarrollo sostenible de la Universidad de Alcalá de Henares de España, especialista en gestión ambiental de la Universidad Autónoma de Occidente, docente e investigador de la Universidad del Valle, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad Icesi, fue secretario de Planeación de la Gobernación de Nariño y gerente del Plan Todos Somos Pazcífico.



Berner Zambrano Eraso, oriundo del municipio de Taminango, economista de la Universidad de Nariño, especialista en derecho económico de la Universidad Externado de Colombia, especialista en ciencias políticas de la Universidad de Salamanca de España, ex concejal de Pasto, ex diputado de la Asamblea de Nariño y ex Senador de la República



Carlos Maya Aguirre, nació en la ciudad de Pasto, es abogado de la Universidad de Nariño y politólogo de la Universidad de Los Andes, docente universitario, ex Defensor del Pueblo y en la actualidad es director del Centro del Pensamiento Humanista donde estimula la innovación social.



Gerardo Rosero Pérez, es ingeniero civil de la Universidad del Cauca nacido en el municipio de Samaniego, ha estado vinculado a la empresa privada en los últimos años y se desempeña como presidente de la Corporación Panamazónica, fue secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Nariño y gerente de la empresa de Obras Sanitarias de Pasto, Empopasto.



Claudia Cabrera Tarazona, es comunicadora social de la Universidad San Buenaventura, ex alcaldesa de Policarpa, secretaria general de la junta directiva de la Federación de Municipios Verdes de Iberoamérica, conferencista internacional, adelanta estudios en diplomado, paz, desarrollo territorial y democracia en la facultad de derecho de la Universidad Nacional, al igual que estudia política pública en gestión del riesgo de desastres en la Escuela Superior de Administración Pública, Esap.



Carlos Alberto Portilla, es abogado especializado en derecho financiero de la Universidad de los Andes, fue veedor departamental de la Gobernación de Nariño, ex alcalde del municipio de Barbacoas, se desempeñó como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en Nariño, estuvo al frente de la dirección de la Superintendencia de Cambios en Bogotá, fue director de la División Fiscal de la Contraloría General de la República y ex magistrado del Tribunal Administrativo del Caquetá.



Nilza María Pantoja, es ingeniera civil de profesión, especialista en gerencia de empresas constructoras, magister en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, máster en gestión eficaz de la administración pública de la Universidad de Barcelona, estudió gerencia de empresas constructoras en la Escuela de Administración de Negocios, EAN, y gestión de la planeación urbana y desarrollo regional de la Escuela Superior de Administración Pública, Esap.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO