Pasto, cada vez más cerca de las estrellas con su Observatorio

La ciudad de Pasto cada vez más se acerca a los astros, gracias al Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño que acaba de recibir un nuevo reconocimiento internacional.

(Puede leer: Luto por asesinato de Danilo Torres, líder afro de la costa Pacífica)



En un reciente Congreso Virtual Mundial sobre Asteroides organizado por la Sociedad Astronómica de Estados Unidos y la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA, el científico Lindley Johnson, hizo referencia a los observatorios del mundo que trabajan en el campo de los asteroides potencialmente peligrosos y que forman parte de la Red Internacional de Alerta de Asteroides, con la grata sorpresa que por Colombia únicamente mencionó al observatorio con sede en la capital de Nariño.



Por eso, con gran orgullo y satisfacción su director, el científico nariñense Alberto Quijano Vodniza, expresa: “allí, solo figura nuestro observatorio representando a Colombia, es el único del país y está al lado de los grandes observatorios del mundo”.



Y haber llegado hasta ese lugar tiene un gran mérito y un enorme esfuerzo como lo reconoce su artífice: “es un trabajo muy complicado, uno tiene que entregar datos muy precisos”.



El pasado 30 de junio con motivo de la celebración de la Semana del Asteroide, había sido invitado por la Universidad Sergio Arboleda a dictar una conferencia sobre el trabajo adelantado por el Observatorio Astronómico de Pasto. Los asistentes aprovecharon la ocasión para felicitarlo.



(Le puede interesar: Ospina responde a llamado de Fiscalía y resalta aval a protesta)



Lo propio ocurrió en la tarde de este miércoles 1 de julio, cuando el experto participó en una conferencia virtual promovida por el Planetario de Medellín, en la cual expuso los importantes avances que ha logrado en el estudio y análisis de asteroides.



“Yo soy el único científico de Colombia que me han invitado a participar en dos simulacros de conexión con asteroides”, confiesa y agrega que la invitación la recibió del científico de la Universidad de Arizona y de la Misión OSIRIS REX de NASA, Vishnu Reddy. Eso fue a través de teleconferencias desde octubre de 2020 hasta mediados de abril de 2021, con la colaboración de todos los miembros del grupo de estudio del asteroide APOPHIS, en Estados Unidos.



“Todos esos esfuerzos reunidos indican que nuestro trabajo es meritorio”, recalca el físico y matemático de la Universidad de Nariño y máster en física pura y astronomía de la Universidad de Puerto Rico.



(Le puede interesar: En medio de abucheos, Mininterior se retiró de congreso indígena)



Sus grandes títulos los vino a sustentar en la práctica, cuando en el 2002 creó el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño en su sede de la VIPRI, donde actualmente cuenta con dos telescopios grandes de 14 y 16 pulgadas y otros que son más pequeños para el uso del público en general.



Ahora, su gran apuesta es tener un telescopio de un metro, cuyo costo ascienden a un millón de dólares, “con ese telescopio vamos a tener una capacidad para descubrir nuevos asteroides, para buscar tabletas alrededor de las estrellas, aquí en Colombia nadie lo tiene”. El moderno aparato será adquirido con recursos del Fondo Nacional de Regalías.



“Hemos hecho más que todos los observatorios de Colombia porque generalmente solo se dedican a transmitir eclipses, no trabajan cosas complicadas como si lo hacemos aquí”, señala el miembro activo de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos desde el año 2007 que además agrega haberle “sacado más jugo o provecho” a sus propios telescopios.

El nuevo observatorio

Como todo científico soñador y visionario Quijano ya tiene listos el diseño arquitectónico y de ingeniería civil, al igual que los estudios de prefactibilidad económica de la que será la nueva sede del Observatorio Astronómico de Pasto que se construirá en el sector conocido como la Loma del Centenario.



(Le recomendamos: Tras foto en la playa, vuelven críticas a civil armado Andrés Escobar)



Este proyecto que aspira se haga realidad al cabo de dos años es el fruto de un aporte por 400 millones de pesos del ex gobernador de Nariño, Raúl Delgado, y gracias a los 21.000 millones de pesos que con recursos del Fondo de Regalías tramitó el también ex gobernador Camilo Romero.



Aclara que no será un observatorio sino dos los que va a tener la ciudad; el profesional que estará destinado a la investigación de los grandes proyectos relacionados con los astros, mientras que el restante será para los estudiantes y docentes y en el futuro aspira tener un gran auditorio para realizar congresos y convenciones internacionales.



“Este proyecto ha subido, ha bajado, en una oportunidad hasta desapareció y luego toco recuperarlo, aquí en Colombia todo demora mucho”, recuerda.



(Además, puede leer: El sueño salsero que el cantante Willy García logró hacer realidad)



Desde ya el científico se prepara para participar en un congreso internacional que se efectuará en Chicago, Estados Unidos, en el mes de agosto próximo, con un trabajo relacionado con el asteroide Apophis, que se acercará mucho a la tierra en el año 2029 y que por tener más de 300 metros de diámetro es considerado potencialmente peligroso.



Quijano como muy pocos en el mundo ha sido invitado en cinco ocasiones por la Nasa a los lanzamientos de las misiones espaciales: “STS-130 ENDEAVOUR” (febrero 2010), “JUNO” (junio 2011). “MARS SCIENCE LABORATORY” (noviembre 2011), Misión “MAVEN” (noviembre 2013) y Misión OSIRIS REx (septiembre 8/2016).

Más noticias de Colombia

Consejo de Estado tumba elección del gobernador de La Guajira

Pulso entre educadores y Distrito por regreso a clases en Santa Marta