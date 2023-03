El Consorcio Proplaya, ejecutor de las primeras fases del proyecto de Protección Costera, espera del concepto de la Dimar para entregar al Distrito 200 metros lineales de la denominada Playa 5 que no han sido afectados por la erosión.



Juan Carlos Monzón, vocero del consorcio Proplaya, precisó que, mientras la Universidad de Cartagena ajusta los diseños del proyecto, esa playa bien podría ser entregada para su uso a los servidores turísticos y bañistas.



El ingeniero Monzón precisó que junto a la interventoría se hizo una medición de las corrientes y los conceptos técnicos muestran que existe seguridad para los bañistas en ese tramo de playa.



La Procuraduría tiene la lupa puesta sobre este proyecto.

Las obras debían haber culminado en febrero del 2023

El consorcio Proplaya, responsable de las obras de Protección Costera para #Cartagena, explica detalles de la polémica playa no 5. Habla el ingeniero Juan Carlos Monzón.

Las obras para la Protección Costera para Cartagena de Indias arrancaron en diciembre de 2021, con la construcción de la protección marginal, y debían haber culminado en febrero del 2023.



Sin embargo, Monzón advirtió que las obras de Protección Costera nunca se han paralizado en su totalidad, pues el mayor interés de Proplaya es entregarlas y que cumplan con lo establecido, que es proteger la erosión de las costas de la ciudad, construir una solución de drenaje a las lluvias y crear nuevas y mas amplias playas.



Sobre la erosión del tramo norte de Playa 5, dijo que se están esperando los rediseños por parte de la Universidad de Cartagena y que eso puede demorar un tiempo significativo.



Playa 5, la primera obra entregada, el pasado 5 de noviembre, presenta problemas técnicos, y la Dirección General Marítima (Dimar), aún no da visto bueno para que sea habilitada para bañistas y los trabajadores que se ganan la vida en la playa.

Avanzan obras para la Protección Costera de #Cartagena contra la erosión marina. Así operará el box culvert de Bocagrande habla el ingeniero Juan Carlos Monzón de Proplaya.

El proyecto consta de tres partes: La construcción de seis espolones -se han construido tres-, el cinturón en rocas y escolleras. El relleno de arena para la ampliación y construcción de playas; y el sistema de drenajes que permitirá que las aguas lluvias evacuen hacia el mar y no inunden la zona turística de Bocagrande.



“Estamos avanzando en la construcción del box Culvert del sistema de drenajes, que es una tubería en concreto con una extensión de dos kilómetros, con un área de dos metros por dos metros, que recoge todas las aguas lluvia y las almacena en ese gran tanque, para después, lentamente botarlas al mar. El objetivo es minimizar las inundaciones en esa zona de la avenida Primera. El avance, con la instalación de mas de 500 metros lineales de tubería, es significativo”, dijo.



De acuerdo con Monzón, ya la draga comienza a operar y terminará el relleno con arena de la playa no 4 en cinco o seis semanas.



“Por lo pronto, el mensaje es que seguimos trabajando para sacar adelante el proyecto, que tiene un avance general del 48%”.



Los trabajadores de las playas (carperos, cocteleros, masajistas, vendedores, así como pescadores de la zona de influencia del proyecto) deben ser compensados económicamente por el Gobierno, a través de la UNGRD.



Pese a que ya han recibido más de 2.197 millones de pesos durante el 2022, no están satisfechos con los censos y han protagonizado protestas que impiden la ejecución de obras.



Los costos iniciales de 160 mil millones de pesos (100 mil que aportó la nación y 60 mil millones que desembolsilló la ciudad) se elevan con el paso de los días.



