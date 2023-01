Comunidades indígenas rechazaron la afirmación del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que acusa a los nativos de oponerse a que ingrese maquinaria amarilla en Rosas, Cauca.



Según el funcionario, en la mañana de este lunes 16 de enero, cuando los contratistas pretendían ingresar a la zona en la vía Panamericana, se encontraron con los accesos bloqueados por parte de comunidades indígenas que reclaman ser los dueños de las tierras.



“Esa variante que se va a construir, para que puedan pasar camiones de carga, necesita un puente y unas vías de acceso que esperábamos dejar habilitadas entre los 70 y 120 días, pero si no nos dejan entrar maquinaria no se puede trabajar”, denunció desde Medellín el Ministro de Transporte.



El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Mauricio Capaz, explicó que las comunidades no se oponen a las obras, por el contrario, apoyan la construcción de la vía; pero si tienen cuestionamientos por posibles afectaciones al territorio nasa.



“Las palabras del ministro no corresponden a la realidad que hay en el territorio, son bastante ligeras. La comunidad de la zona ha manifestado preocupación porque la vía alterna que se piensa realizar, toca algunos de sus predios”, dijo Capaz.



También se ha denunciado cobros de peajes por parte de estas comunidades en La Sierra, Cauca, que sirve como una de las vías alternas para llegar al departamento de Nariño.



El gerente de la Terminal de transportes de Cali, Ivanov Russi Urbano, indicó que un grupo de indígenas estaría exigiéndole a los conductores de buses hasta $200.000 para permitirles el paso.



Sobre estos supuestos cobros, Capaz aseguró que es falso.



"Hay unos acuerdos, voluntarios, entre la población y conductores para intervenir, por parte de la comunidad, las vías terciarias olvidadas desde hace muchos años por el Estado", dijo el líder.



Se espera que en las próximas horas lleguen a la zona funcionarios del Ministerio de Transporte y del Interior para entablar un diálogo con los líderes indígenas.





MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN