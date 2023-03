“Si no tapamos ese chorro… a llorar”.



Humberto Cortés, de 43 años, recita de memoria las pérdidas que le dejó la última inundación del río Cauca en el corregimiento de Sincelejito, en Ayapel (Córdoba), en agosto del 2021, tras el nuevo rompimiento del dique de Cara de Gato sobre el margen izquierdo de La Mojana.





“Cinco hectáreas de arroz, dos de plátano… yuca, todo”, se lamenta. Habla fuerte para que su voz supere el rugido del motor de la lancha con la que hace casi un mes trabaja junto a los habitantes de la zona para cerrar el dique. El cielo está despejado, el sol brilla con intensidad. Al margen del río todos se encuentran refugiados en la sombra; Humberto se protege con un desgastado sombrero elaborado en fibra de caña flecha.

Todos los días, desde las 6 a. m. hasta las 3 p. m., se reúnen en la isla del canal de La Esperanza, a orillas del río Cauca, para llenar de tierra, en promedio, 50 costales, arrojarlos al agua y continuar cumpliendo con la meta de llegar a los 800 metros que esperan poder tener antes de que las lluvias arrecien de nuevo en la zona.

La subregión de La Mojana es un ecosistema de 800 kilómetros de caños naturales y 80.000 hectáreas de ciénagas fundamentales para el equilibrio ecosistémico de Colombia. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

La decisión se tomó tras la llegada de dos dragas enviadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) que, denuncian, no son suficientes para atender la emergencia, pues dicen que su capacidad es mínima frente a las acciones que se deben tomar ante esta situación.



—­Eso no sirve. –Comenta Humberto, con desprecio, al mirar las dragas.



El gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, ha sido uno de los mandatarios más críticos con la negativa de la UNGRD de reforzar el dique de Cara de Gato.



“Si no cerramos Cara de Gato –advierte el gobernador–, se nos va a volver a llenar La Mojana de agua y vamos a tener nuevamente más de 80.000 damnificados solo en Sucre, el 70 por ciento de la población de la zona. Son, por lo menos, 10.000 hectáreas productivas que se pierden”.

Humberto Cortés, habitante del corregimiento de Sincelejito, en Ayapel (Córdoba). Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

Sobre el río, a un costado de la zona que se conoce como Cara de Gato, las dragas se encuentran quietas. Tienen capacidad de entre 50 y 100 metros cúbicos por hora, mientras que, según el gobernador, en la zona se necesitan máquinas con capacidad de entre 600 y 800 metros cúbicos.



“Están consumiendo recursos y combustible y no están resolviendo el problema –denuncia el mandatario–. Otro error de la Unidad producto de la improvisación, de la chambonería que hay ahí”.



Al ver la situación de las máquinas, la comunidad decidió buscar una más apta para las labores que necesita el dique, por lo cual realizaron rifas, recolectaron de sus propios bolsillos y también recibieron aportes de productores de la zona, con lo que pudieron reunir 500 millones de pesos.

Tras varias reuniones, los mandatarios de Bolívar, Sucre y Córdoba decidieron llegar a un acuerdo para que cada administración aporte 1.500 millones de pesos a la iniciativa de los mojaneros.



El convenio se selló esta semana. Mientras tanto, la comunidad consiguió una draga para empezar con las labores de cierre del dique, pero se avanza muy poco, y aunque se prevé la llegada de fuertes sequías, en la zona no se fían de las predicciones y señalan que históricamente abril ha traído lluvias que generarían nuevas emergencias en la zona.

Ecosistema estratégico

La subregión de La Mojana es un ecosistema de 800 kilómetros de caños naturales y 80.000 hectáreas de ciénagas fundamentales para el equilibrio ecosistémico de Colombia.



La zona amortigua y filtra las aguas que recibe de los ríos Cauca y Magdalena, además del río San Jorge.



Hasta la región de La Mojana llegan también las aguas que fluyen desde la región Andina; desde Bogotá, Neiva, Medellín y los municipios ribereños del Cauca y el Magdalena. Es un poderoso ecosistema que opera como un gran filtro de las aguas que vienen contaminadas.



De esta forma, se define como un ecosistema estratégico para Colombia y, según expertos, necesario para la seguridad alimentaria y para el equilibrio del medio ambiente.



A su margen derecho, el río Cauca se encuentra con las montañas de la Cordillera Central hacia la serranía de San Lucas; sobre el margen izquierdo, con La Mojana. Sobre este margen hay un desnivel de 40 metros, lo cual genera que ante las crecientes haya inundaciones de manera constante.

Inundaciones en La Mojana. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

Para el gobernador de Sucre, un factor que ha influido de manera negativa en la zona es la sedimentación por causa de la minería legal e ilegal de oro que viene, principalmente, desde Antioquia. Esto ha contribuido a que las consecuencias de las crecientes y otras afectaciones a los diques sean más graves con el paso de los años, pues el ecosistema ya no puede reaccionar como antes debido a la fuerte contaminación.



Según el mandatario, históricamente, cada vez que se han tenido rompimientos en alguno de los siete puntos identificados a lo largo de La Mojana, se han podido cerrar gracias a la intervención del Estado. No obstante, el director de la UNGRD y también gerente del Fondo de Adaptación, Javier Pava, ha dicho en repetidas ocasiones que no se invertirá nuevamente en obras para el reforzamiento de este dique sin antes adelantar una zona de desvío para evitar que las aguas del Cauca arrasen con la estructura.

Un problema estructural

Información reciente de la Contraloría, da cuenta de que en los últimos años se han invertido alrededor de 3.4 billones de pesos en obras de reforzamiento de diques en La Mojana sin éxito, pues cada vez que hay crecientes, las aguas del río Cauca arrasan con lo construido.



En entrevistas recientes, Pava ha señalado que desde la UNGRD se plantea que en lugar de tapar ese boquete, se dejará como un vertedero, con una compuerta para que siga entrando el agua.



Durante un debate de control político realizado el pasado 9 de marzo en San Marcos, Sucre, Pava aseguró que no se trata de no cerrar el dique, solo que el Gobierno Nacional necesita asegurar primero otros trabajos para luego reforzar.



“El río lleva, en promedio, unos 600 metros cúbicos por segundo –señaló Pava–. Cuando viene crecido, con mucho material, trae unos 2.000. Nosotros hoy decimos que lo que hay que hacer es suavizar la curva de paso del río, nunca hemos dicho que no vamos a cerrar Cara de Gato, solo decimos que primero se debe abrir una desviación por el canal de La Esperanza”.



El funcionario asegura que el plan contempla hacer zonas de inundación controladas en Cara de Gato, Santa Ana y Nuevo Mundo que permitan el desbordamiento del río sin afectar a las familias.

Dragas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

Pava asegura que existe un plan de reubicación para estas personas. De hecho, sostiene, ya se cuenta con 210.000 millones de pesos para la compra de terrenos en fincas cercanas.



No obstante, el gobernador de Sucre sostiene que la urgencia que hoy viven en la zona no da tiempo. Además, existen otras denuncias y problemáticas.



“Es que hay una confusión por parte del señor Pava –reclama el gobernador–. En lo estructural ya hay un acuerdo, ya ha habido acercamientos incluso cuando este Gobierno dijo que no estaba de acuerdo con los planes de acción en la zona. Yo con gusto me siento a conversar para definir una ruta con la que estemos de acuerdo, pero lo que pasa hoy es urgente y se debe atender”.

Tierra bendecida

En La Mojana, según datos de la Gobernación de Sucre, se produce el 20 por ciento del arroz que se consume en Colombia. A la zona se le ha catalogado ya como la reserva agrícola del Caribe.



Sus primeros ocupantes fueron los indígenas zenúes, quienes lograron adaptarse a las condiciones de inundación para tener siempre cultivos productivos. Esta condición de rebose del agua ha ayudado al crecimiento de varios cultivos, aunque las inundaciones arrasen con la producción para subsistencia.



Milena Martínez García la define como una tierra bendecida: “después de las inundaciones del 2010 esto quedó perdido, perdido, pero esta tierra es tan buena, tan bendecida por Dios que la gente después de quedar sin nada, otra vez se levantó, porque las tierras son productivas”.

Milena Martínez García. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

Sus padres, Edward Martínez y Zoraida García, resultaron afectados por las inundaciones. En este momento, explica, muchas familias no tienen nada que comer o un techo en el cual resguardarse, pues perdieron su ganado y las ayudas de la UNGRD no han llegado hasta la vereda Caño Gil, donde viven.



“A los 4 años viví mi primera creciente –sostiene Milena–. Esto lo han intervenido un montón de veces y es pura payasada. Y el pobre sufriendo. Son indolentes, claro, como ellos nunca han vivido algo así. Yo sí, porque yo ni nací en hospital, yo nací aquí en la vereda, esta es mi tierra y de aquí no me muevo”.



Pese a las condiciones en las que se encuentran por la inundación, Milena y sus padres sostienen que no se piensan mover de la zona, al preguntarle por el plan de reubicación del Gobierno Nacional, otra preocupación que comparten los gobernadores de los cuatro departamentos que conforman la región.



Según el mandatario sucreño, ha habido una desorganización en lo que se refiere a las 47 ollas humanitarias que la UNGRD dijo haber instalado en la zona, así como la atención a 37.000 familias por medio de kits de ayuda.



“Esa promesa de reubicación suena maravillosa, pero mientras eso se concreta qué –reclama el gobernador– ¿Que la gente viva debajo del agua? Yo digo, hombre, cuando tú comienzas a confundir las cosas de corto plazo con las cosas de mediano y largo plazo, es cuando se te presenta el caos que hoy tienes”.



José Manuel Jiménez Regino, abogado defensor de derechos humanos, asegura que La Mojana viene sufriendo esta problemática hace más de 40 años, por lo que señala que las discusiones son innecesarias.

El abogado, miembro del Pacto por la Mojana señala que tras las inundaciones del 2010 se realizaron obras de reforzamiento en el dique de Santa Anita, el cual ha funcionado bien desde entonces.



“Aquí hay un problema de fondo y es la corrupción –denuncia Jiménez Regino–. Han vivido de la miseria del pueblo Mojanero y no les interesa el cierre, es que la solución de fondo son unas obras que ya están, pero esto es urgente, llevamos dos años sufriendo esto”.



Con desconfianza, tal vez agotada por más de 30 años de ver lo mismo, Milena desciende de la embarcación que la ayudó a cruzar las, por ahora, tranquilas aguas del río Cauca. Se lamenta al recordar las aguas del afluente llevándose gallinas, vacas y cultivos.



“Uno trata de salvar las cositas: nevera, muebles, cosas así –cuenta Milena–. Y cuando vuelve ya no tiene ganado, no tiene nada. Ahora la tierra está árida y cuando el río crezca se va a llevar lo que falta. La gente está pasando hambre”.



En la actualidad, hay casi 300 municipios que registran alertas por deslizamientos u otras emergencias por cuenta de las lluvias. Sin embargo, poco ha llovido en La Mojana.



Bajo el sol, los mojaneros continúan llenando sacos de arena con la esperanza de que una nueva creciente no sepulte sus cultivos mientras la discusión sobre la intervención en la zona se mantiene en álgidos debates.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de NACIÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40

