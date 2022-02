Las obras para la protección costera de Cartagena, el proyecto más importante contra el cambio climático que hoy enfrenta la nación, arrancaron con el pie izquierdo:



Enfrentan protestas de los operadores turísticos de Bocagrande y una grave denuncia hecha por el comité de patrimonio de la ciudad, entidad adscrita al Instituto de patrimonio y Cultura de la ciudad, IPCC, después del Ministerio de Cultura, la máxima autoridad en patrimonio y restauración de la ciudad.



Una muralla sumergida de más de cuatro siglos

En entrevista con EL TIEMPO, Alfonso Cabrera, secretario del comité técnico de patrimonio de Cartagena, denunció que el inicio de obras frente a las murallas, en la Avenida Santander ,no tienen el visto bueno de este comité y podrían afectar la escollera sumergida: una muralla sumergida de más de cuatro siglos construida por los españoles, con mano de obra esclava, frente a la ciudad para evitar el ingreso de naves piratas y corsarios.



“Estamos ante un tema arqueológico. Hablamos de una muralla sumergida que está funcionando, y va desde el baluarte de Santo Domingo hasta las tenazas, en época colonial medía 1.600 varas de largo es decir unos 1.300 metros lineales, traducido al sistema métrico decimal. Precisamente frente al baluarte de Santo Domingo, las obras tocan la escollera sumergida y ese fue el llamado que hizo el comité técnico de Patrimonio”, explica Cabrera.



Son embargo, las obras ya empezaron, precisamente entre la escollera sumergida y el cordón amurallado, sobre la Avenida Santander, donde la concesión responsable del proyecto de protección costera montó más de 6 kilómetros de rocas, que además impiden la vista de los caminantes hacia el mar.



“A los constructores se les hicieron unos comentarios para que puedan cumplir con los lineamientos legales por tratarse de la escollera y la misma muralla: las obras tienen que estar a mínimo 100 metros de la escollera y a 400 metros de las murallas”, añadió Cabrera.

El Ministerio de Cultura no ha aprobado aún esta intervención

Según el funcionario, esta aprobación no solo pasa por el Comité Técnico de Patrimonio sino además por el Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de Cultura.



Pero éstas obras aún no tienen el visto bueno de ninguna de estas dos entidades, confirmò este diario.



“Hoy estamos a tiempo de subsanar todas esas deficiencias, este es un proyecto muy grande que incluye Bocagrande y el Cabrero; son mas de 7 kilómetros y se podrían suspender hasta que se presente el proyecto, subsanado, porque hoy nos exponemos a que la Unesco nos quite la declaratoria, y la situación es grave porque estas obres impactarían directamente sobre bienes de interés patrimonial”. Señala Cabrera.



Las rocas frente a la Avenida Santander, que ya generan polémica, muestran la envergadura que tendrá el proyecto.



“Este proyecto no está aprobado: hay un enrocado muy grande que afecta la visual histórica, y es que se comenzó precisamente por esta zona, la más importante históricamente hablando”



Alberto Escovar, director de patrimonio del Ministerio de Cultura le aseguró a EL TIEMPO que “El ministerio no ha aprobado aún esta intervención. Hoy les enviaremos una carta con las observaciones que le hicimos al proyecto con el fin de que sean subsanadas”.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

