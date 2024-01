Obras en Canal del Dique: alcalde de Cartagena rechaza exigencia de licencia ambiental 

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, expresó su profunda preocupación tras conocerse la necesidad de una licencia ambiental para la ejecución del Proyecto Canal del Dique.



La iniciativa, destinada a la restauración ambiental de este corredor fluvial de influencia en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, enfrenta un nuevo obstáculo que podría poner en riesgo su desarrollo.



‘¿Quién entiende que si vas a restaurar ambientalmente el ecosistema tengas que pedir un licenciamiento ambiental?’, dijo el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Canoas de pescadores en el Canal del Dique frente a Sopaviento (Bolívar) Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Durante la revisión de los avances del proyecto, organizada por PRODIQUE, Turbay Paz destacó la importancia de la unidad regional entre los departamentos afectados para superar este nuevo desafío. El alcalde hizo hincapié en que el proyecto, orientado a la restauración ambiental, no debería requerir una licencia ambiental, considerándolo una contradicción.



"Hoy no puedo negar mi absoluta preocupación y molestia porque había una amenaza sobre el proyecto, que era que se le exigiera licenciamiento ambiental y hoy ha sido formalizada esa condición. Es un proyecto de restauración ambiental. Realmente es una contradicción. No más obstáculos ni demoras. Necesitamos restauración ambiental ya", recalcó Turbay.



El Canal del Dique tiene una extensión de 115 kilómetros. Con este proyecto se le dará estabilidad a la actividad agrícola del lugar. Foto: Archivo Particular

El alcalde de Cartagena señaló que las trabas actuales representan un riesgo para la navegabilidad de la bahía, el parque natural Islas del Rosario y el suministro de agua potable en Cartagena. Destacó la importancia de luchar y defender la región ante los desafíos que se presentan.



Con el propósito de llevar a cabo acciones contra la exigencia de licenciamiento, Turbay Paz convocará a una reunión con el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien también expresó su desacuerdo con este nuevo requisito.

Hay que escuchar las voces de las

comunidades y gobiernos locales

Canal del Dique a la altura de la vereda Recreo, en Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Al término de la reunión se acordó la necesidad de un diálogo con el Gobierno nacional para reconsiderar la decisión y escuchar las voces de las comunidades, gobiernos locales, alcaldías y departamentos afectados.



El expresidente Ernesto Samper, quien también asistió al evento, compartió la preocupación, argumentando que dictar una licencia ambiental para un proyecto de restauración ambiental parece un contrasentido.



En el encuentro estuvieron presentes importantes figuras, incluyendo al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el exministro del Medio Ambiente, José Vicente Mogollón, el historiador e investigador, Alfonso Múnera, y el gerente general del Grupo Puerto de Cartagena, capitán Alfonso Salas Trujillo.

