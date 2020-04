Invías anuncia que se reactivarán obras en el túnel de La Línea

Tras la medida de cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías (Invías) reveló que reiniciará labores en el proyecto del túnel de La Línea o Cruce de la cordillera Central, pero cumpliendo con los protocolos de bioseguridad.

“Las interventorías de las obras, la ARL, y la Secretaría de Salud de Calarcá estarán muy atentos a que los protocolos de seguridad se cumplan de manera estricta. Ellos (los obreros) van a estar en algo así como una cuarentena, llegan a su trabajo y luego a su casa. No pueden salir del sitio de residencia y en el trabajo tienen que cumplir las medidas de restricción”, explicó Luis Eduardo Balsero, alcalde de Calarcá, quien agregó que con esto se van a generar unos 400 empleos para los caraqueños.



“La prioridad es para nuestros ciudadanos, esto nos va a mejorar en parte la situación económica que se está viviendo en este momento en el municipio”, señaló Balsero.



En estas obras trabajan, al menos, 3.000 personas. No obstante, este número de personas se redujo drásticamente con la puesta en marcha de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio por el covid-19. Además, se presentó una reducción en servicios y menor disponibilidad de materiales y materias primas.



Según Invias, hasta antes de la cuarentena, se estaban cumpliendo los cronogramas de la obra para que fuera entregada el 29 de mayo de este 2020.



Incluso, el pasado 8 de febrero, el Presidente de la República, Iván Duque, recorrió el proyecto para verificar la culminación de las obras civiles del túnel de La Línea. Pero queda pendiente la instalación de los equipos electromecánicos, que presentan un avance del 60 por ciento.



El director de Invías, Juan Esteban Gil, señaló que gracias a las excepciones del decreto 457 de 2020, las actividades en el túnel de La Línea no estaban totalmente suspendidas. Sin embargo, “con las actividades permitidas en el Decreto 531 de 2020, la capacidad técnica y operativa del Instituto está trabajando para reactivar el proyecto y la cadena de suministros".



Y agregó: "Esta reactivación solo se llevará a cabo bajo el cumplimiento estricto del protocolo de bioseguridad. Estamos implementando las medidas de protección y prevención necesarias para que parte del personal pueda regresar a la obra y así mitigar el riesgo de contagio entre el personal”.



La entrega del proyecto también se verá afectada por la situación generada por el covid. “A pesar de las acciones implementadas, las circunstancias que se viven por el virus afectan el cronograma de trabajo previsto a ejecutar, incluyendo la fecha de funcionamiento del túnel prevista anteriormente para mayo del presente año”, dijo Gil.

ARMENIA