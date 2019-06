Obras de Pacífico Tres, en el Eje Cafetero, en el 67 % de ejecución

La vía que conectará al Eje Cafetero con Medellín y Urabá, avanza. A abril de este año el progreso era del 67 por ciento, acorde con los plazos del contrato. Para noviembre próximo la Concesión Pacífico Tres entregará 45 de los 46 kilómetros de vía mejorada que se tenían pactados.

“El kilómetro que hace falta corresponde a la intersección La Manuela y el sector preconcreto, ambos quedan para marzo de 2020. Cabe aclarar que la demora es porque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debió entregar el terreno en 2015 y lo hizo en septiembre de 2018”, informó el gerente de la concesión, Santiago Pérez.



El gerente indicó, además, que por este motivo no se prorroga el contrato ni hay falta de cumplimiento, sino que la ANI "exime de la responsabilidad al contratista debido a que la demora se debió a factores externos".



Con estas obras se entregan dos unidades funcionales, restan tres más que deberán ejecutarse antes de noviembre de 2020, fecha en la que está estipulado finalizar por completo la vía.



Con la construcción en esta vía se espera disminuir a cerca de cuatro horas el trayecto Eje Cafetero- Medellín. Según Pacífico Tres la idea es que de Pereira a La Pintada haya un ahorro de una hora y desde Manizales al mismo sitio el recorrido tenga 40 minutos menos.



Pérez afirmó que la concesión está trabajando a buen ritmo, pero no es ajena a las dificultades que causa el invierno. Sin embargo, hasta el momento, la vía no ha registrado pérdida de banca ni derrumbes.



El funcionario añadió que pese a que la vía “impacta positivamente” a la comunidad en general, hay quejas recurrentes de los sectores aledaños en donde se vive, en gran medida, del comercio.



“Por el número de 'pare y siga' los viajeros prefieren seguir derecho que parar en estas zonas comerciales, pero precisamente por ello es con estas comunidades con quienes estamos trabajando la responsabilidad social”, comentó.



De acuerdo con el gerente se está trabajando con comerciantes en el corregimiento de La Felisa y madres cabeza de hogar en Riosucio y Supia, de manera que los procesos de reforestación y mitigación que deben suplir se hagan con el apoyo de estas comunidades.



Al momento, la concesión Pacífico Tres tiene alrededor de 2.800 empleados entre directos e indirectos. El 60 por ciento de los empleados son de Caldas, 15 de Antioquia y 15 más de Risaralda. Los restantes proviene de otras zonas del país.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO