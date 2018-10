¿Qué ha pasado con las obras en Sahagún tras captura del 'Ñoño' Elías?

Nadie en el municipio de Sahagún desconoce las obras que los exsenadores Bernardo 'Ñoño' Elías y Musa Besaile Fayad, llevaron a su tierra natal. Incluso, sus contradictores políticos aseguran que fue la época en que más obras se vieron en esa población de la sabana cordobesa.

Un moderno estadio de fútbol con capacidad para 4.500 espectadores, un coliseo de boxeo para peleas internacionales, una terminal de transportes, una amplia plaza de mercado, cerca de 30 kilómetros de ciclorruta y la remodelación de varios parques engrosan la lista de obras que se realizaron en esa localidad.



Elías y Besaile cumplen en la actualidad 14 meses tras las rejas por los sonados escándalos de Odebrecht y el cartel de la toga, respectivamente.

Pero, ¿qué ha pasado con las obras civiles y su mantenimiento para evitar que se conviertan en 'elefantes blancos' después de la ausencia de los políticos sahagunenses?



El alcalde del pueblo Baldomero Villadiego, asegura que nada ha cambiado desde la inauguración de los sonados proyectos. Aunque reconoce que no se han hecho inversiones nuevas de esa magnitud, sostiene que la ausencia de los dos jefes políticos del pueblo no cambió el rumbo de la administración.



"La 'mermelada' satanizó a Sahagún. En otras regiones también se hicieron obras y nadie las criticó, pero ahora que nosotros las tenemos todo el mundo pone los ojos para ver si estamos haciendo mal uso", dijo Villadiego.

El coliseo de boxeo Noel Cogollo está subutilizado. El único evento internacional que se realizó fue la defensa de la excampeona mundial Liliana Palmera, en 2016. Foto: Cortesía

Reconoce que el mantenimiento de los escenarios deportivos es costoso y que su administración no cuenta con el presupuesto para asumir dichos compromisos.



"Hemos tratado de darle el uso que se requiere y cobramos por eso, pero no es suficiente para cubrir todos los gastos. Sin embargo, no hemos dejado caer ni deteriorar ninguna de las obras", dijo Villadiego.



El estadio Armando Tuirán, en honor a un futbolista nacido en Sahagún, está a cargo del municipio a través de la Secretaría del Deporte. Cuenta con siete trabajadores que se encargan del mantenimiento y vigilancia del escenario.

El imponente escenario solo fue sede del campeonato Liga Ñ, un torneo de fútbol regional que creó el 'Ñoño Elías, en los días de su inauguración.



Contaba con dos buses para el transporte de jugadores y una gigante pantalla electrónica que fueron reclamados como suyos por los organizadores del torneo y se los llevaron cuando comenzaron los líos del exsenador Elías.



Las graderías, la grama sintética y los camerinos adecuados para jugadores conservan su funcionalidad aunque es poco su uso, debido a que ya no se realizan torneos interclubes.

La terminal de transportes y la plaza de mercados son los sitios más utilizados por la ciudadanía pese a los inconvenientes con el transporte informal y las plazas satélites. Foto: Cortesía

"Yo veo difícil volver a realizar un campeonato como la Liga Ñ porque no contamos con patrocinadores, pero este estadio está hecho para grandes torneos", lamentó Villadiego.



También el coliseo de boxeo Noel Cogollo está subutilizado. El único evento internacional que se realizó fue la defensa de la excampeona mundial Liliana Palmera, en el año 2016 frente a la mexicana Jésica González.



Aunque sigue funcionando, los únicos que frecuentan el coliseo municipal son los vecinos de los barrios aledaños para ver prácticas de niños promesas del ring.

La terminal de transportes y la plaza de mercados son, quizás, los únicos sitios que han tenido mayor explotación por parte de la ciudadanía. Sin embargo, los transportadores se quejan por la falta de control con la piratería y los comerciantes de abarrotes piden acabar con las plazas satélites.



"Este mercado se quedó grande para los poquitos vendedores que estamos pagando arriendo y teniendo pocas ventas, porque la gente le compra a los que montan plazas de mercado en las esquinas", dijo Sixta Rangel, una de las comerciantes del lugar.



La ciclorruta que recorre paralela la carretera troncal de occidente y atraviesa gran parte de la municipalidad, ya presenta agrietamientos que no han sido reparados.

Lorenzo Moreno, del barrio Bernardo Duque, sostiene de forma tajante que sin los ‘Ñoños’ "a lo mejor Sahagún supere todo lo malo que le ha pasado, sobre todo la imagen que tiene el pueblo a escala nacional".



“La corrupción ha estado campante, ya uno está curado frente a este tema. Lo que creo es que, aunque se trajeron obras a Sahagún, si los políticos hubiesen manejado los recursos con equidad para beneficiar también a los barrios vulnerables las cosas fueran distintas", relata.

