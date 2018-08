Visto bueno de ANI a estudios, da respiro a Aeropuerto del Café

Durante esta semana Aerocafé ganó una millonaria demanda. Además, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avaló el estudio socioeconómico del proyecto, con lo que se cumple uno de los últimos requisitos para retomar la construcción que está frenada desde 2012.

El pasado 21 de agosto el Tribunal de Arbitramento de Caldas determinó que el Consorcio Dico debía pagar 14.711 millones de pesos a Aerocafé por fallas en los estudios del terraplén 8. De acuerdo con el tribunal, los estudios fueron insuficientes por lo que deberá pagar a esta asociación 1.711 millones por la garantía del proyecto y 13.049 más por los daños causados.



“Ellos debían hacer interventoría para ajustar los diseños del terraplén 8 y otras obras complementarias para que no presentaran inestabilidad como ya sucedía con el 4 y el 9. Hubo fallas, no debía construirse de esa manera y terminó fallando también”, expresó Amparo Sánchez, gerente de Aerocafé.



La suma, según Sánchez, será reinvertida en las obras en cuanto se puedan retomar, por ello ya se adelantan las acciones legales pertinentes para que el consorcio reintegre el dinero. Primero, se procederá a un acuerdo de pago y después a las medidas a que haya lugar para que no pueda evadir esta responsabilidad.



En cuanto al aval de la ANI, el estudio socioeconómico presentado por la asociación demostró que los beneficios a la comunidad son mayores al costo de la inversión que ya ronda los 300.000 millones de pesos.



Este estudio hace parte de los requisitos adicionales que la Aerocivil solicitó a Aerocafé para otorgarle de nuevo el permiso de construcción. Si bien, este había sido otorgado en el 2003, al cambiar los estudios y diseños se necesita uno actualizado.



De acuerdo con Sánchez, este sería el penúltimo requisito para retomar las construcciones en 2019. “Solo resta el estudio de seguridad operacional que ya se encuentra en marcha y cuyos resultados se conocerán en noviembre. Después de eso no vemos por qué otra razón no podríamos volver a las obras, pero estamos supeditados a las determinaciones de la Aerocivil”.



Tras ser aprobados estos requisitos el Aeropuerto del Café solo necesitaría el cierre financiero, uno de sus principales retos dadas las situaciones por las que ha atravesado desde hace más de 10 años. Por ellos, confiados en el compromiso del Presidente Duque, esperan contar con el apoyo nacional que requieren.



“Ya es un proyecto maduro que necesita el dinero de la Nación para retomar las obras. Ya se está gestionando la cita con el Presidente, pero se requiere voluntad de todos los sectores para que Aerocafé quede en el plan de desarrollo nacional y sea incluido en el presupuesto para 2019”, concluyó la gerente.



Para la asociación, lo más relevante de estos dos pronunciamientos es que sirven para aclarar el momento en que se encuentra el proyecto y así recuperar la confianza.