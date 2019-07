Obra en Cerros Orientales de Bucaramanga no tiene visto bueno de CDMB

El pasado 16 de julio la Alcaldía de Bucaramanga recibió 32 propuestas luego de abrir la licitación pública para la construcción del Bosque de los Caminantes, un proyecto que pretende intervenir 2.6 kilómetros de los Cerros Orientales de la capital santandereana y que será adjudicado a dos oferentes el próximo 6 de agosto.



Esta intervención se hace posible luego del acuerdo 1373 del 29 de marzo del 2019, donde el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, (CDMB) aprobó la modificación de la zonificación del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de la ciudad, donde quedó establecido que esta zona podrá ser usada para senderismo, avistamiento de aves y ecoturismo.

Varios de los diseños preliminares que presentó la Alcaldía a la CDMB fueron descartados porque tenían gran impacto ambiental, así lo manifestó Nelson Mantilla Oliveros, Subdirector de Ordenamiento y Planificación del Territorio de la Corporación, “el proyecto comenzó con un análisis previo, unos diseños preliminares, pero por el estudio que se hizo en la Corporación, muchas fueron siendo desestimadas en el tiempo, por el impacto ambiental se fue descartando”.



Aún no han presentado un documento final por lo que la autoridad ambiental no les ha dado el ‘visto bueno’ “lo que se le pide a la Alcaldía de Bucaramanga es que presente un documento final en donde establezca todas las intervenciones que se van a realizar o mejor dicho, cuál es el verdadero proyecto que se va a presentar y nosotros vamos a darle un concepto sobre si efectivamente el proyecto se acondicionó a los condicionamientos establecidos en el cambio de zonificación” enfatiza Mantilla.

El proyecto será adjudicado a dos proponentes el próximo seis de agosto. Foto: Cortesía Alcaldía de Bucaramanga

Por su parte, el Comité de Transparencia por Santander presentó el pasado 12 de julio un documento de observaciones a la Alcaldía de Bucaramanga, donde cuestionan la falta de documentos que soporten la planeación en materia ambiental y se seguridad.



“Llama la atención que en temas de planeación no están los documentos que soportan esa etapa y no se encuentran publicados o visibles, el impacto ambiental, no se sabe cómo va a afectar porque necesariamente se debe intervenir los cerros y a la seguridad, porque es una zona muy amplia que debe contar con la seguridad para los caminantes”, aseguró María Juliana Acebedo, directora del Comité de Transparencia por Santander.

A la fecha dichas observaciones no han sido contestadas al Comité, sin embargo, el pasado lunes 22 de julo, la Alcaldía le manifestó a la CDMB que presentarán el documento final del proyecto en dos semanas aproximadamente.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez