Gerente de campaña de senadora Maritza Martínez no asumirá consejería

Orlando Barbosa Villalba, gerente de la campaña de la senadora Maritza Martínez, afirmó que no asumirá su designación como representante del presidente de la República ante el consejo directivo de la corporación ambiental Cormacarena.

La designación realizada por el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, hacia parte de la ‘mermelada’ que el gobierno del presidente Iván Duque le había dado a la senadora para apoyará las objeciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP), se señaló en el Congreso, después que la congresista se salió del recinto cuando iban a votar el proyecto.



Barbosa Villalba, designado como consejero de Cormacarena en los días previos al debate de las objeciones de la JEP, ejerció como el gerente de la última campaña al senado de Maritza Martínez y aparece en los registros oficiales que aportó 21'888.000 de pesos a esa campaña.

Orlando Barbosa Villalba dice que no asumirá su designación como representante del presidente de la República ante Cormacarena. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

En esta entrevista, Orlando Barbosa sostiene que no ha sido notificado de la designación y que no sabe quién lo recomendó.



¿Va a asumir como consejero de Cormacarena?

A mí oficialmente nadie me ha comunicado nada. Es un decreto que conocí por medios de comunicación y las redes sociales, pero tendrían que haberme informado y nadie lo ha hecho.



¿En la designación tuvo que ver la senadora Maritza Martínez?

No, de ella no he recibido ningún comentario. Simplemente del Ministerio me llamaron a decirme que estaban considerando mi nombre para representación del Presidente, que si estaba interesado en aceptar. Eso fue todo. Pero ya se han hecho comentarios que no se consideran con esa función y por eso si me llega aquí alguna comunicación de eso yo no voy a aceptar.



¿No va aceptar la designación?

No, porque a eso ya le dieron otra connotación de que eso es mucho cargo, que eso es mucho dominio y mucho poder y yo no estoy en ese plan. No me interesa.



¿Pero si lo llamaron del Ministerio, es porque alguien lo recomendó allá?

Yo he llegado a muchas partes porque muchas personas me han recomendado. Estuve en la Cámara de Comercio de Villavicencio, por recomendación de unas personas, estuve de gerente de la Clínica Martha por otras personas que me recomendaron, he tenido cargos porque muchas personas me conocen y mi trayectoria. Algunas personas pudieron haber pedido referencias mías. A mí me preguntaron si yo aceptaría y si yo les decía que no pues obviamente no me hubieran tenido en cuenta.



¿Pero esa persona que lo recomendó fue la senadora Maritza Martínez?

Nadie me ha dicho que me recomendó para ese cargo. Y a nadie le he pedido que me recomiende. Yo soy pensionado y tengo mi actividad adicional de profesor de la Unimeta (Corporación Universitaria del Meta) y nadie me recomendó, yo fui y me presenté y me vincularon a la universidad como docente.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1