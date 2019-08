Joven hallada muerta en México pretendía viajar a Colombia esta semana

La muerte en Ciudad de México de la colombiana Laura Cristina Ovalle Quintero sigue sin ser esclarecida por las autoridades de ese país luego de que su cuerpo fuera hallado en su apartamento de la Colonia de Granada, una zona exclusiva donde vivía desde el 2017.

Aunque no se conoce un informe oficial de los hechos ocurridos el martes pasado, se cree que fue asesinada en la sala de su residencia, pues fue hallada semidesnuda y tirada en el piso del segundo piso del edificio.

Su cabeza estaba ensangrentada, pero lo que sorprende es que a pesar de que el edificio donde la asesinaron está dotado de cámaras y tiene la presencia de 8 vigilantes, nada se sabe ni nadie vio entrar o salir al autor del crimen.



En medio del misterio que rodea el hecho, el Gobierno de Colombia le pidió a la Fiscalía de México entregar cuanto antes los resultados de la necropsia de la mujer de 31 años oriunda de Ibagué, Tolima.



Una vez los medios de comunicación de Ciudad de México difundieron la noticia, el Consulado colombiano se comunicó con la Fiscalía General de la República del Gobierno Mexicano para conocer una versión oficial de lo sucedido.

La Cancillería señaló que se mantendrá la asistencia necesaria a la familia de Ovalle Quintero. Lo que se sabe es que los padres de la mujer ya se encuentran en Ciudad de México para recibir el cuerpo y traerlo a la ciudad de Medellín, donde viven actualmente.



Allegados a la mujer dijeron que la fallecida es madre de una niña de 6 años residenciada en Medellín y que iba a viajar desde México para visitarla esta semana.



"Ella nació en Ibagué pero siempre han vivido en Medellín", dijeron conocidos que pidieron reservar su identidad.



Por otro lado, las autoridades manifestaron que no hay pistas claras sobre este caso pero trabajan con base en relatos de allegados de la colombiana. Una de sus amigas dijo que la última vez que la visitó fue el lunes anterior y que la dejó viendo televisión.

Laura vivía en el edificio Grand Tower, en una reconocida zona de la capital mexicana. Foto: Google Maps

En declaraciones al noticiero Imagen Noticias, Liliana Quintero, madre de la fallecida, aseguró que las autoridades mexicanas aún no se habían contactado con ella en Colombia y pidió que se haga justicia en el caso del crimen contra su hija.



La mujer dijo que "está fácil" encontrar a los culpables gracias a "las cámaras y las últimas llamadas que ella recibió. Por favor, no dejen que este caso quede impune. No solamente la mía, tantas hijas que están por ahí perdidas y no sabemos dónde".

FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ