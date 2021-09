Combates entre grupos armados generan nuevos desplazamientos en el Cauca

Combates entre integrantes de grupos armados generó un nuevo desplazamiento masivo en varios puntos de la zona rural de Argelia, sur del Cauca.



La situación se presenta en las veredas Los Pinos, Los Picos, Tambo Largo, Higuerones y Punto Nuevo.



Pobladores indican que serían alrededor de 80 personas desplazadas.



El personero de esa localidad, Daniel Imbachi, afirmó que otro número considerable de personas han manifestado su intención de salir de la zona, pero no han podido por los duros choques y por la falta de transporte.



Autoridades señalan que las confrontaciones se presentan entre las disidencias de las Farc, estructuras Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia y Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occidente.



Varias de las personas desplazadas han sido albergadas en un coliseo en la cabecera municipal.



“A estas familias les hemos brindado apoyo en temas de albergue, kits alimentarios y de aseo”, dijo el director de la Unidad para las Víctimas en Cauca, Dan Harry Sánchez Cobo.



Desde la Alcaldía anunciaron que ya inició la atención de los afectados con albergue, salud, orientación psicológica, alimentación y servicios públicos.



La situación se habría dado luego de la muerte de dos personas, al parecer, miembros de la estructura ‘Carlos Patiño’.



“Dos cadáveres los bajaron de la vereda La Cumbre del corregimiento de El Mango, uno está identificado, el otro aún no. Ambos portaban y distintivos de la ‘Carlos Patiño’. De todas formas, la información aún está por corroborarse”, indicaron personas que atendieron el caso.



De forma extraoficial, se habla que los muertos y heridos podrían ser más, pero los grupos armados no dejan sacar ni a los lesionados y a los cuerpos.



En las próximas horas se llevará a cabo un nuevo Comité de Justicia Transicional.



Las alteraciones de orden público se registran desde hace 23 días y los civiles se encuentran en alto riesgo por el fuego cruzado, el lanzamiento de artefactos explosivos y la instalación de campos minados.



El alcalde de esa localidad, Jhonnatan Patiño Cerón, señaló que este es el desplazamiento masivo número 14 en el municipio en lo corrido del año.



En 2021 ya se han registrado 42 homicidios, nueve víctimas de minas antipersona y 15 enfrentamientos entre grupos armados.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

