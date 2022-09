El abogado de las familias de las víctimas del corregimiento de Chochó, Sucre, Aníbal Garay, solicitó a la Fiscalía que se le impute al ex coronel de la Policía Benjamín Núñez otros delitos que no fueron referenciados en las audiencias preliminares.



Dijo el abogado que la juez citó a la audiencia para imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Benjamín Núñez, pero se le hace extraño que el fiscal solamente lo haya acusado de los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad.



(Además, Video: turista mexicano contrató dama de compañía y terminó drogado)



“No entiendo cómo un fiscal experimentado en esta área en Bogotá hace solamente estas dos imputaciones en contra del ex oficial, porque así están planteados en la solicitud y en la notificación”, dijo inicialmente.

Abogado solicitará que se le imputen otros delitos

Facebook Twitter Linkedin

Comunidad de Sucre exige que se haga justicia. Foto: Cortesía Jefferson Ruiz

Esto es una burla para la justicia, las víctimas, la Fiscalía, el Estado colombiano y defensores de víctimas, porque llegan con una artimaña, donde no conectan vía virtual al ex coronel... FACEBOOK

TWITTER

“Estaré presto y muy atento como víctima, para que se le imputen los delitos de falso testimonio, fraude procesal y tortura, porque la génesis de lo sucedido con los jóvenes de Chochó (Sucre) se realizó por parte de este coronel ya retirado de su cargo”, explicó el abogado.



Los tres jóvenes del corregimiento de Chocó (Sucre) fueron asesinados el 25 de julio del año en curso, cuando desde el municipio de Sampués se organizó un plan candado, ante el asesinato del patrullero de la Policía, Diego Felipe Ruíz Rincón.



(Vale la pena leer: El crimen de una mujer y su empleada que estremeció a la clase alta de Santander)



Uno de los jóvenes fue herido con arma traumática por la Policía Nacional cuando practicaba ‘stun’ y al ser trasladado a una clínica en Sincelejo fue detenido junto con dos compañeros más. Jesús David Díaz, José Carlos Arévalo y Carlos Alberto Ibáñez fueron llevados en una camioneta y sobre el platón fueron asesinados al parecer por el teniente coronel Benjamín Núñez.



El informe de Medicina Legal indicó que recibieron disparos con arma de fuego, golpes con arma contundente, golpes en el rostro, el tórax, las piernas y heridas con arma blanca.



El abogado indicó que el coronel retirado debe presentarse ante una autoridad competente, como la Policía Nacional, teniendo en cuenta que hay una orden de captura en su contra y no se puede y no podría participar de una audiencia por vía virtual.



(También: En pleno recorrido bus de Transcaribe se inundó por fuertes lluvias)



“No puede conectarse a esperar una audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, porque si le imponen este último delito, ¿quién lo captura?, ¿dónde está ubicado en ese sistema virtual?”.



“Eso es lo que llama la atención y necesitamos que se presente la solicitud que hizo este defensor para saber si efectivamente este señor tiene la voluntad de someterse a la justicia, o es una burla que quiere hacer”, manifestó.

Derecho a la igualdad

Facebook Twitter Linkedin

Momento cuando los policías detienen y encañonan a los jóvenes asesinados en Sucre. Foto: Archivo particular

se le viene a citar a imputación y medida de aseguramiento como el trato menos drástico, cuando es presuntamente el más vinculado a esta investigación FACEBOOK

TWITTER

Recordó que se encuentra palpable en el caso el derecho a la igualdad, tal como aparecen en la Constitución Política de Colombia de 1991.



“Aquí no podemos darle preferencia a este ciudadano, cuando previamente se han capturado a 10 personas, ya sea que se hayan entregado voluntariamente y ahora acá se le viene a citar a imputación y medida de aseguramiento como el trato menos drástico, cuando es presuntamente el más vinculado a esta investigación”, expresó.



(Le puede interesar: En el Cauca capturaron a presunto violador en serie; tiene 10 denuncias)



Solicitó el trato igual,y aún con mayor fortaleza en, contra de ex teniente coronel Benjamín Núñez, ya que además era el policía con mayor rango y tenía el mando durante los hechos donde murieron los tres jóvenes de Chochó (Sucre).

Fracasó audiencia

Esto es una burla para la justicia, las víctimas, la Fiscalía, el Estado colombiano y defensores de víctimas, porque llegan con una artimaña, donde no conectan vía virtual al ex coronel FACEBOOK

TWITTER

La audiencia que se citó para la imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Benjamín Núñez fracasó porque el abogado de la defensa no tenía poder autenticado para ejercer su función.



“Esto es una burla para la justicia, las víctimas, la Fiscalía, el Estado colombiano y defensores de víctimas, porque llegan con una artimaña, donde no conectan vía virtual al ex coronel y el abogado dice que se ha comunicado con su defendido, más sin embargo no lo presenta, supuestamente porque tiene amenazas”, dijo.



Considera el abogado Aníbal Garay que la situación es una falta de respeto con la justicia y en especial contra las víctimas.



(Vale la pena leer: Imprudencia en carretera deja una mujer muerta y tres heridos en Valledupar)



El abogado Sergio Ramírez, defensor de Benjamín Núñez aseguró que el ex teniente coronel se entregará a las autoridades en el transcurso de la semana.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo