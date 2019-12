Manizales y Medellín, más cerca con nuevo túnel de Irra

El pasado martes entraron en funcionamiento el nuevo túnel de Irra, al igual que los puentes Cauca y Tapias, en la vía que comunica al Eje Cafetero con Medellín. Con esto se facilita el paso de vehículos de carga pesada y particulares y, además, se reduce el tiempo de viaje para quienes hacen uso de este corredor vial.

Este túnel, ubicado a la altura del municipio de Riosucio (Caldas), comunicará a los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda con el Valle del Cauca.



“Permitirá mayor conectividad, seguridad y confort para los viajeros que se desplacen por este sector. En el puente anterior (adyacente a este) las tractomulas no podían pasar en paralelo. Este tiene un ancho de vía muy superior”, precisó el gerente de la concesión Pacífico 3, Santiago Pérez.



Sobre las condiciones de este nuevo túnel, por el que han transitado -en promedio- 5.800 vehículos diarios en lo que va de la semana, Pérez indicó que es corto, pero con la última tecnología. “El anterior era oscuro, lento y no cumplía con algunas condiciones de la norma actual”, anotó el gerente.

La prueba de la agilidad que aporta el túnel y los dos puentes; uno ubicado sobre el río Cauca, que evita la entrada al corregimiento de Irra, del municipio de Quinchía, Risaralda, y el del río Tapias será este fin de semana, en el que se esperan que se movilicen, por lo menos, 10.000 vehículos.



“El anterior túnel no permitía una velocidad de más de 40 kilómetros por hora, este permite 80, lo que genera reducción en los trayectos”, apuntó Buitrago.



Sobre el túnel anterior, la concesión informó que estará cerrado hasta que el Instituto Nacional de Vías, Invías, tome posesión de él.

Lo que dicen los viajeros

“Con este túnel la movilidad se mejora, para mí, en un 60 por ciento. El otro túnel era muy oscuro y uno manejaba como con miedo, era más tosco. Al nuevo se entra recto, tiene iluminación y señalización, se le nota la tecnología. Otra cosa a resaltar es que ahora pueden pasar dos tractomulas al tiempo, antes era imposible”, comentó Luis Castaño, usuario constante de esta vía.



De acuerdo con el conductor, las obras, en general, han logrado una reducción en el tiempo del recorrido, pues con los puentes (Tapias y Cauca) “se ahorra mucho trayecto con la entrada a pueblos”.

Sobre las otras obras

El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, indicó, en el acto de apertura del túnel, que con esta entrega quedan listos 39 kilómetros del proyecto Pacifico 3.



“Ya esperamos que en 2020 puedan entregarse siete kilómetros de doble calzada entre La Manuela y tres Puertas e ir haciendo las entregas de las siguientes unidades funcionales que corresponden, entre otras obras, al túnel de Tesalia y al tramo final de la vía La Felisa - La Pintada para un total de 146 kilómetros de este proyecto que comunicará muy bien todo el occidente del país con el puerto de Buenaventura y el Urabá antioqueño”, manifestó Gutiérrez.



El funcionario también resaltó que esta obra es un de las vías 4G más importante que se adelanta en esta zona del país, pues recorre 12 municipios de Caldas, cuatro de Risaralda y tres de Antioquia. A la fecha el proyecto tiene un avance total del 74 por ciento.



De esta manera, se entregan listos 39 kilómetros de un total de un total de 146 que tiene a su cargo la concesión Pacífico 3, que espera entregar la totalidad de las obras en 2021.



Cabe resaltar que al inicio del año se encontraban 21 pare y siga en toda la vía; en la actualidad hay 10.



