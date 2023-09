Un nuevo movimiento telúrico fue reportado en la mañana de este miércoles 13 de septiembre. El sismo tuvo su epicentro en Arauca, cerca a la frontera con Venezuela.



Según el informe preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el temblor se presentó a las 06:03 a.m. y tuvo una magnitud de 4.1.

La localización más precisa detalla que se originó a 12 Km de Tame, Aracuca, y tuvo una profundidad de 70 Km.



De acuerdo con la información preliminar del SGC, el temblor fue sentido también Bogotá, Boyacá y Valle del Cauca, y la intensidad máxima percibida fue de 4, que significa que fue "sentido ampliamente".



Según habitantes de Arauca, el sismo de esta mañana fue "súper fuerte, pero corto".



Usuarios en redes sociales anunciaron que en Fortul y Saravena, municipios de dicho departamento, también se sintió el movimiento telúrico.



"Desde Saravena se sintió un solo movimiento durísimo, parecía como una explosión", escribió un internauta en X, antes Twitter.

Este habría sido el segundo temblor del día, seguido de uno registrado sobre las 02:11 a.m. en Zapatoca, Santander.



Sin embargo, este movimiento fue leve al tener tan solo 2.4 de magnitud y una localización de 134 Km.



Es preciso señalar que este tipo de eventos son comunes en el país y sobretodo en Santander, al tener el nido sísmico de Bucaramanga, en el que diariamente el Servicio Geológico registra un promedio de 5 sismos.



La actividad en este lugar "por lo general no se ha asociado a sismos destructores".

¿Cómo fue la actividad sísmica los primeros días de septiembre?

Según datos del SGC desde el 1 de septiembre, a las 12:00 a.m. hasta el 7 de septiembre a las 11:59 p.m, se registraron 528 sismos y se destaca el que ocurrió el 7 de septiembre en Los Santos, Santander, de magnitud 4.3 a las 3:53 a.m.



"Otro sismo relevante ocurrió el viernes 1 de septiembre a las 7:43 a.m., de magnitud 3.3, en Villavicencio, Meta y fue reportado en 12 municipios de Meta, Cundinamarca y en Bogotá", dice la entidad.

¿Cómo activar la alerta sísmica de Google en Colombia?

La aleta sísmica de Google es un servicio gratuito para los usuarios de Android, en algunos dispositivos esta ya viene activada. Sin embargo, en otros debe colocarse de forma manual.



"El sistema de alertas de terremotos de Android es un servicio gratuito que detecta terremotos en todo el mundo y puede alertar a los usuarios de Android antes de que comience el temblor", describe el sitio web de la compañía.



Uno de los objetivos de esta alarma es prevenir accidentes fatales en estos eventos naturales. Si está interesado en activarla, puede seguir este paso a paso:

Abra la configuración del teléfono.

Presione 'Seguridad y emergencia' y, luego, 'Alertas de terremotos'.

Si no encuentra 'Seguridad y emergencia', presione 'Ubicación' y, luego, 'Avanzada', posteriormente seleccione 'Alertas de terremotos'.

