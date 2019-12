‘Me opongo a la crisis de liquidación del San Jorge’: Víctor Tamayo

Víctor Manuel Tamayo Vargas regresará el 1 de enero de 2020 como Gobernador de Risaralda, después de ocho años de haber ocupado el cargo. El curtido político, que ganó con el apoyo de Alianza Social Independiente (ASI) y Colombia Justa Libres, se enfrentará a temas neurálgicos en educación, salud, niñez, la mujer, indígenas, seguridad, La paz y comunidad LGBTI.

Este abogado de la Universidad Libre y ahora timonel del departamento por una votación de 161.992 votos, recibió la credencial por parte de la Registraduría como gobernador el pasado viernes.



EL TIEMPO habló con Tamayo, quien señaló cuáles son los retos y los proyectos para que Risaralda sea emprendedora, segura y tolerante, como lo plantea su plan de gobierno ‘Risaralda, sentimiento de todos’.

¿Qué lectura tiene de Risaralda 8 años después?



Ha habido avance, progreso en muchas cosas, también es cierto que hay una realidad de una población con muchas dificultades especialmente en el tema de salud, donde el Hospital San Jorge, que es de alta complejidad, tiene una crisis de liquidación, a la cual nosotros nos oponemos y eso hace que vaya en detrimento de los risaraldenses.



Fortalecer el bilingüismo está en su plan de gobierno, ¿Cómo lo implementará en las instituciones públicas?



Aprovechar las licenciaturas de idiomas de algunos centros de estudio para que desde la primera infancia se tenga acercamiento al bilingüismo. Además, lograr que los estudiantes ocupen su tiempo libre en escuelas de artes y oficios, retornar al programa ‘Risaralda profesional’, en el cual se tenían cupos para inscribir a los jóvenes en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) se le pagaba la matrícula, alimentación y transporte para los próximos cuatro años, la idea es aplicar para universidades privadas.



¿Qué hará con los 19 megacolegios que se quedaron en construcción?



(De) la contratación de los colegios con los portugueses, que de 19 que contrataron solamente han entregado cuatro, es decir, los otros están como dice el vallenato: “Una casa en el aire”, no hay nada. Esto perjudicó a la población estudiantil. Obras en colegios iniciadas, otras que las pararon sin justificación. El departamento aportó el 30 por ciento del presupuesto para su construcción, por lo tanto, ahí hay una corresponsabilidad y yo quiero cerciorarme si el Ministerio de Educación declaró la caducidad de ese contrato y sentarnos a terminar con la construcción de los mismos.



Su reto es construir un centro de rehabilitación para adictos a sustancias psicoactivas y el hospital infantil. ¿Cómo hacerlo?



Hay dos estrategias: rehabilitación, tomarlo como un problema de salud pública y dos, acompañamiento psicosocial a los jóvenes y niños, no solo para prevenir el consumo en edades tempranas, sino problemas de maltrato o abuso sexual y la creación del Hospital Materno Infantil que no lo tiene el departamento, para mujeres gestantes, primero; para defender la vida y segundo; brindar una atención especializada.



¿Cómo evitar que se privatice el hospital San Jorge, lo que muchos temen?



Hay que entender que el San Jorge está quebrado por malos manejos. El hospital no solo tiene un acumulado de deudas con las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Lo que nosotros tenemos que hacer es sentarnos a organizar muchos aspectos entre ellos, buscar que regresen prestadores de servicio como Asmet Salud, la Nueva EPS, revisar la nómina, transparencia en la compra de insumos y medicamentos para así optimizar los recursos.



Usted prometió crear la Secretaría de Mujer y Equidad de Género y favorecer programas de inclusión, ¿cómo lo hará?



Es un tema necesario que está en la agenda nuestra, debemos primero revisar la parte presupuestal para saber cómo está, pero, queremos tener programas como el de generación de empleo para madres cabezas de hogar, estamos pensando hacer convenios con los confeccionistas de la ciudad para así montar talleres de maquila en los municipios empezando por los del occidente y la Casa de la mujer y la familia, un sitio que sirva de albergue para mujeres que han sido maltratadas, brindar un acompañamiento.



¿Qué deben hacer las niñas y jóvenes madres de familia a temprana edad?



Las que ya son madres gestantes continuar con el acompañamiento con los programadas de seguridad alimentaria para mamás lactantes, como lo tuve en mi primer periodo y segundo, hacer mucha prevención, capacitación a nivel de instituciones educativas donde aprovecharemos los estudiantes de últimos semestres de las facultades de psicología y trabajo social para que podamos tener una muy buena cobertura en los colegios y escuelas.



¿Cómo va a trabajar con la población indígena?



En el departamento hay alrededor de 35 mil indígenas que considero, han estado olvidados. Para este periodo habrá un indígena como asesor para seguir construyendo proyectos y acompañamiento social.



¿Cuál será el plan de acción de seguridad?



La finalidad es enmarcar acciones concretas que reduzcan las cifras negativas en materia de criminalidad, logrando niveles de satisfacción en la percepción de seguridad. Los ejes sobre los cuales se debe fundamentar este plan de seguridad serán, entre otros: un eje de prevención, de cultura y convivencia, de presencia y permanencia policial y de integración a la comunidad.



¿Cómo piensa acercar a la población para la construcción de la paz?



Yo creo que la paz no puede ser simplemente una retórica, un discurso. En este sentido, de la paz se desprende: programas, proyectos, estrategias. Por esto, no puede haber paz si no se tiene salud, educación, acceso a vivienda, a vías, a generación de empleo e ingresos; en la medida en que nosotros no apliquemos en esos aspectos sin lugar a duda se va a cerrar una brecha que hay muy evidente en el departamento.



¿Qué planes tiene para integrar la comunidad LGBTI?



Incluirlos en todos los programas, no puede haber exclusión. Esta comunidad tiene que ser favorecida en los programas bajo dos palabras importantes para mí: respeto e inclusión. Me voy a sentar con ellos, para trazar una línea estratégica para que quede incluida en el Plan de Desarrollo y que pueda apostarle a mejorar sus condiciones de vida.



NATALIA CHAVERRÍA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO PEREIRA