Jhon Fuentes asume como gobernador (e) de La Guajira

El Secretario de Gobierno Departamental Jhon Fuentes Medina, asumió temporalmente las funciones como gobernador encargado de La Guajira, en reemplazo de Wilbert Hernández Sierra, suspendido provisionalmente por tres meses del cargo por parte de la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el polémico contrato de bilingüismo.

Fuentes, quien se convierte en el gobernador número 12 en ese departamento durante los últimos ocho años, asegura que formalizará este miércoles su posesión apegado a la constitución y la ley. “Cuando fui informado de la situación para asumir, ya la asamblea departamental había clausurado, entonces estamos haciendo lo pertinente para ver si lo hacemos ante el tribunal o en su defecto ante dos testigos para darle la legalidad del caso y asumir las funciones propias del despacho”.



Así mismo, señala que seguirá ejerciendo como secretario de gobierno, asumiendo todas las funciones que están reglamentadas en el manual de funciones, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 106 de la Ley 136 de 1994, debido a que en el Código de Régimen Departamental no existe una norma específica que estipule como se provee esta vacancia temporal de gobernador cuando no se encarga.



Sin embargo, se está a la espera de que en las próximas horas el presidente Iván Duque designe gobernador encargado mientras dura la suspensión de Hernández, quien completó dos meses en el cargo y resultó encargado a través de terna enviada por los partidos de la U y Conservador, tras condena del exgobernador Wilmer González, por fraude electoral.



El órgano de control busca establecer la existencia de posibles faltas en la suscripción, mediante modalidad de contratación directa, de un convenio interadministrativo por $11.415’893.720 pesos, con la empresa Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones NIU TELCO S.A.S. para el “fortalecimiento de competencias comunicativas del idioma inglés en los docentes y estudiantes de las IEO del departamento de La Guajira”.



Dentro de lo investigado por la Procuraduría en la firma de este convenio se dio un día antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías, pero no fue posible la ubicación en Cúcuta de la sede que la empresa NIU TELCO registró en el OCAD Regional Caribe, - Órgano Colegiado de Administración y Decisión, a lo que se suma el error de digitación de que sería implementado en 38 municipios de La Guajira, cuando en realidad tiene 15 y solo son 12 los beneficiados, ya que los otros tres municipios estas certificados.



A pesar de que Hernández había solicitado a la empresa NIU-TELCO S.A.S la posibilidad de revisar el convenio para liquidarlo en común acuerdo, debido a que no había iniciado, fue separado del cargo como medida cautelar para evitar la reiteración de la presunta falta disciplinaria o su participación en un nuevo proceso que pueda vulnerar los principios que rigen la contratación estatal, en época de vigencia de la Ley de Garantías; que aunque entró a regir desde el pasado 27 de junio de 2019, permite la convocatoria a licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos.



La incertidumbre administrativa del departamento de La Guajira en los últimos años por temas de corrupción y líos jurídicos ha generado grandes repercusiones entre los guajiros, si se tiene en cuenta que el sector público es el que más empleos genera, en una tierra donde no hay industrias ni grandes empresas. Esta situación hace que muchos proyectos y programas queden estancados, en una tierra con grandes problemas y necesidades insatisfechas.

ELIANA MEJÍA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

LA GUAJIRA