El asesinato de Juliana Giraldo, a las 8:30 a. m. del 24 de septiembre de 2020, tendría un nuevo giro en la investigación.

En un comienzo, antes de que el caso pasara de la justicia militar a la ordinaria con la Fiscalía, en las Fuerzas Militares se hablaba de que el disparo habría rebotado en el puesto del copiloto, donde estaba Juliana, cuando con tres personas más transitaba por la vereda Guatemala, en Miranda (Cauca).



Pero después se planteó que el impacto la habría impactado a una distancia de 12,65 metros, involucrando, presuntamente, al soldado Cristian Saavedra, en un retén militar, en ese entonces.



Ahora, la Fiscalía solicitó reprogramar una nueva audiencia porque posibles de pruebas indicarían que a Juliana le habrían disparado a menor distancia. Se habla de quemarropa.



La Fiscalía 4 Especializada de Derechos Humanos pide esa reprogramación de la audiencia de continuación preparatoria en un término no menor de 30 años. Estaba para el 15 de febrero pasado, "con el fin de obtener los resultados de la respectiva orden a policía judicial que se requieren".



Uno de los documentos dentro de la investigación da cuenta de que en el cuerpo de Juliana se "observa hueso fracturado en forma estrellada alrededor de un orificio (...) ausencia de tatuaje en piel". Dice además: "(...) permite concluir que se trata de un disparo de contacto firme".



"Por lo tanto la distancia entre el punto de contacto y la boca del arma es 0", dice un documento de Fiscalía.



Siendo así, el juicio ya en la justicia ordinaria contra el soldado podría tambalear.



Sin embargo, la familia de la mujer transgénero reiteró que el Ejército estaría presuntamente relacionado con la muerte violenta de la víctima, de 38 años,. y que no fue erro militar, como se dijo en un comienzo de el disparo habría rebotado desde el suelo, hipótesis que fue descartada. Lo cierto que es el disparo habría sido directo.



El carro, de color blanco, llegó a un retén militar en ese trayecto. Una versión indicaría que el carro estaría dando reversa, y otra señala que el vehículo se pasó el puesto de control.



En un inicio, el abogado de la víctima manifestaba que el soldado no habría recibido órdenes de los superiores para cometer la acción. Era un soldado bachiller, a pocas semanas de terminar su servicio.



Así mismo, explicó que Juliana, por ser una mujer transgénero integrante de la población civil, estaba protegida internacionalmente.



“Se determinó que el acto del soldado viola los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario por la condición de civil de la víctima. En ese orden, la competencia la debe llevar la justicia ordinaria”, agregó.



Juliana Giraldo, natural de Jamundí, era estilista. Residía en Miranda con su pareja, con quien criaba pollos y vendía tilapia. Su sueño era tener su propia peluquería.



POPAYÁN Y CALI