Lo nuevo que se sabe de la masacre de cuatro hombres en el norte del Cauca

Las muertes violentas viene rondando el resguardo de López Adentro, en Caloto. Hay zozobra en esta zona del norte del Cauca, aunque los cuatro hombres asesinados por disparos, algunos con las manos amarradas y cuyos cuerpos fueron hallados por la comunidad del resguardo el pasado 16 de octubre no son comuneros ni pertenecen al resguardo.

Este es la zona de liberación por la cual los indígenas vienen insistiendo en un cese de la violencia que ha arrebatado la vida de comuneros.



Ya van unos 10 asesinatos en esta pequeña porción de territorio caucano en este año.



Hasta el 18 de abril iban seis asesinatos, múltiples amenazas y atentados contra los indígenas y comuneros.

Se ha denunciado la existencia de una lista de muerte al estilo de 'limpieza social' en el municipio de Caloto FACEBOOK

"Se ha denunciado la existencia de una lista de muerte al estilo de 'limpieza social' en el municipio de Caloto, donde el sistema de monitoreo Madeja ha registrado al menos 19 homicidios (en toda la localidad) ", informaron en Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca.



Entre las víctimas cuyas muertes han enlutado a familias de López Adentro está el asesinato este año, en abril pasado, del sabedor ancestral José Isaías Quiguanás.



"Exigimos que paren los asesinatos en todos los territorios. Este hecho debe poner en alerta máxima a los organismos de derechos humanos y un rechazo general a las acciones de muerte en contra de la pervivencia del pueblo nasa. Exigimos justicia y respeto a la vida e integridad de todos los comuneros", es el mensaje recurrente en la Acin.



En marzo también se elevaron denuncias ante la Cruz Roja Internacional, la Defensoría del Pueblo, la Organización de Naciones de Unidas (ONU), MAP-OEA sobre los que los indígenas consideran son hechos de desarmonía "por el asesinato continuo y violento de comuneros. "Una vez más el día de hoy se presentan hechos de violencia lo cual perturba, enluta y desarmoniza nuestro territorio debido al accionar de las armas que acaban con la existencia de nuestros jóvenes indígenas en nuestras comunidades".



Fue el 20 de marzo que fue asesinado Wílmer Danúber Mensa Villano, de 30 años. Ese día, el comunero se dirigía hacia su residencia en la vereda La Mora perteneciente a este resguardo indígena, quien se movilizaba en una motocicleta sobre la vía que conduce del corregimiento Huasanó, zona donde se hallaron los recientes cuatro cadáveres, hacia El Tetillo, este último, jurisdicción de Padilla Cauca en el sector conocido como finca San Luis Abajo.



Allí, el indígena fue interceptado por hombres armados que le dispararon.



El 26 de marzo pasado, siendo aproximadamente las 11:30 a. m., mientras departía en una caseta de la vereda Vista Hermosa, en Caloto, fue sacado por personas desconocidas y subido a una camioneta Flówer Alfonso García Julicué, de 27 años. Era comunero de la vereda Guabito, quien posteriormente fuera dejado su cuerpo sin vida sobre el sector conocido como san Judas, sobre la vía que conduce hacia el municipio de Corinto, también en el norte del Cauca.



Tan solo seis horas después, siendo aproximadamente la 5:50 p. m., fue asesinado el comunero Jéider Ómar Conda Pillimué, de 20 años.



Su asesinato sucedió en el casco urbano de Corinto sobre la carrera 10, vía que conduce hacia el municipio Miranda, Pero vivía en la vereda López Adentro de este mismo resguardo indígena.



Son hechos que continúan la extinción de los jóvenes de nuestro territorio de López Adentro, a causa del conflicto que han generado los grupos armados en contienda por la disputa territorial, pero que involucran a nuestra comunidad. En tal sentido rechazamos estos actos de violencia que con llevan a la extinción de nuestra juventud del resguardo, una vez más hacemos un llamado de urgencia a los encargados de la justicia y derechos humanos para que den con los responsables de estos crueles asesinatos y nos garantice la pervivencia como pueblos indígenas", dicen en la Acin.

Las hipótesis son la masacre y quiénes serían las cuatro víctimas

Los cuatro hombres que fueron hallados asesinados horas antes de la instalación de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc no son comuneros, pero sus muertes generan más de una duda sobre si son supuestos disidentes o de otros grupos armados. También se busca establecer de dónde son y si se trata de campesinos que fueron desaparecidos y llevados a esta zona para matarlos.



Uno de ellos fue identificado como Álex Ricardo Barrera Acevedo, quien no sería originario de la zona, según los indígenas, ni las demás víctimas. Todos fueron hallados en medio de cañaduzales, en la finca San Luis, en López Adentro.



“Los grupos que hacen presencia en la zona son el Eln, frente ‘Dagoberto Ramos’, tránsito del frente ‘Jaime Martínez’ del Bloque Occidental (EMC) y bandas de carácter local”, indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).



Según esta institución, esta es la masacre número 73 en lo que va corrido del año en el país, mientras que en el Cauca es la sexta.



“La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 007/ 21 y la Alerta Temprana 036/23 en las cuales señala que se determinó una reconfiguración del escenario de riesgo por el reacomodo o ingreso de grupos armados ilegales, lo cual se expresa en claras afectaciones a la población civil, profundizando la posibilidad de ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, especialmente en las zonas de disputa donde se encuentran estos grupos”, señaló Indepaz.



Sin embargo, el secretario de Gobierno del Cauca, Diego Aguilar, indicó que mientras está la mesa de diálogo con la disidencia de 'Mordisco' para un cese al fuego bilateral durante tres meses, en la zona hay más grupos armados, no solo disidentes. También están brazos de influencia paramilitar, como el 'clan del Golfo'.



