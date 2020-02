Tras varias tutelas, eligen al nuevo contralor del Quindío

Luego de varias acciones de tutela interpuestas por ciudadanos que buscaban detener la elección del nuevo contralor del Quindío, finalmente la Asamblea del departamento eligió ayer a Luis Fernando Márquez Álzate para este cargo. El funcionario se desempeñó como subcontralor de Caldas, docente y consultor en varias entidades.

Durante el proceso de selección que realizó la Universidad del Quindío, se presentaron algunas tutelas, sin embargo, se pudo realizar la entrevista a los últimos candidatos y elegir al contralor. “Precisamente fue por una reclamación que hubo un cambio (en la terna) y uno de los ternados pasó a quedar de cuarto e ingresó otra persona”, señaló hace unas semanas el presidente de la Asamblea del departamento, Jorge Hernán Gutiérrez.



La terna estuvo conformada por Márquez Álzate que obtuvo ocho votos, Ángela María Cifuentes logró dos votos y Hernán Hoyos Walteros no obtuvo votos. Y se presentó un voto en blanco.



“El control fiscal pasa por una reforma constitucional y el compromiso es reformar las contralorías regionales y yo quiero liderar ese proceso aquí en el Quindío. Hacemos auditoría cada dos años y llegamos cuando los recursos ya se han perdido, nos llenamos de procesos de responsabilidad fiscal, según el mismo contralor general, tenemos más de 50 billones de responsabilidad de los cuales no recuperamos ni el 0.4 por ciento”, dijo el nuevo contralor.



Además, añadió que “hay una cantidad de proyectos que no podemos auditar porque no hay personal calificado, cuando fui contralor en regalías me tocó realizar una caracterización a la Ciénaga del Magdalena y no pude contar con biólogo marino que era el que necesitábamos. Es que nosotros no tenemos médicos ni ingenieros de sistemas, ni otros profesionales que necesitamos y no podemos seguir auditando con contadores, abogados, administradores y demás”, dijo el funcionario.



El presidente de la Asamblea manifestó que, aunque hubo tropiezos en el camino, la elección se pudo realizar y “fue un proceso que se sometió al voto de todos los diputados. Y aunque había una persona designada que estaba trabajando bien, no es lo mismo tener la persona en propiedad que definirá su agenda de trabajo con sus empleados”, dijo Gutiérrez.

ARMENIA