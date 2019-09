Caída de piedra obligó a un nuevo cierre en la vía al Llano

En el cuarto día de apertura gradual de la vía al Llano que comunica a Bogotá con Villavicencio, el Gobierno Nacional se ve obligado a interrumpir nuevamente las actividades.

Hacia las 10:40 a.m. se emitió un comunicado en el que se informó que la movilidad en la vía y, especialmente, en el kilómetro 58, transcurría con normalidad. Todos los vehículos de carga igual o superior a 3.4 toneladas y de servicio público tipo C seguían autorizados para transitar por el corredor vial.



Sin embargo, hacia las 11:20 a.m., Coviandes informó un nuevo contratiempo. Por caída de una piedra en el kilómetro 58, y en cumplimiento al protocolo de seguridad, se realizó el cierre preventivo de la vía.

“Se realiza cierre preventivo hasta que mejoren las condiciones climáticas y se evalúe nuevamente el estado de seguridad”, señaló el comunicado.



Hacia las 12:30 p.m. empezaron a ser evacuados los vehículos que quedaron represados en el kilómetro 58, y se evaluarán las condiciones de seguridad para determinar si se puede reestablecer la movilidad en la vía.



Para el viernes 20 de septiembre, se tenía prevista una jornada de 6 horas estipulada desde que se inició la reapertura de la vía el pasado martes 17 de septiembre.

