Nuevo apagón en Venezuela volvió a afectar a Puerto Carreño, Vichada

Los cerca de 18.000 habitantes del área urbana de Puerto Carreño de nuevo están afectados por el apagón que está sufriendo en Venezuela y este miércoles ya completan tres días sin el servicio de energía continuo.

El ciudadano Javier Alberto Arenas que hace veinte días hizo parte de los promotores de una marcha de protesta por la deficiente prestación de ese servicio en la capital de Vichada, aseguró que tras la manifestación se cumplió una reunión con las autoridades regionales y una funcionaria del Ministerio de Energía, que prometieron soluciones que hasta ahora no se están cumpliendo.



Arenas dijo que en la reunión con el gobernador de Vichada, Luis Carlos Álvarez; el alcalde de Puerto Carreño, Marcos Pérez, y el gerente de la Empresa de Energía de Vichada (Electrovichada), Elías Pérez, hubo el compromiso de traer, en diez días, una planta de generación de energía de 1.250 vatios, la cual no ha llegado.



Y ahora con el nuevo apagón Electrovichada anuncia, a través de un comunicado, que va a prestar el servicio cuatro horas al día, pero esos horarios no se cumplen, cada rato se va el servicio y si se dañan los electrodomésticos de los hogares o del comercio no responden porque la empresa manda sus técnicos a hacer las revisiones y ellos entregan conceptos en el sentido que no es responsabilidad de esa entidad prestadora del servicio.

Arenas dijo que le preocupa que la Electrovichada no tiene un plan de contingencia y "el presidente de Venezuela, Nicolás Madura, que no respeta los derechos de los venezolanos mucho menos va a respetar los derechos de nosotros y en cualquier momento puede ordenar bajar la cuchilla a Puerto Carreño”.



El ciudadano sostiene que “el gerente de Electrovicahda ha estado cuatro años al frente de la empresa y manifiesta que está generando pérdidas y si es así porque no ha renunciado o porque no ha cerrado la empresa para darle la oportunidad a otra que preste mejor servicio”.



No fue posible contactar vía telefónica al gerente de Electrovichada, ni al gobernador de Vichada y al alcalde de Puerto Carreño para conocer su versión sobre el tema, mientras que ciudadanos como Jesús Emilio Varón se quejan del sofocante calor que soportan estos días en Puerto Carreño.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

Twitter: @nelard1