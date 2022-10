Este lunes, 10 de octubre, se dará a conocer lo que serán las nuevas cifras en el recibo de la luz de los habitantes del Caribe, quienes han denunciado en repetidas ocasiones un incremento de por lo menos el 50 % en el cobro de este servicio público.

“Las empresas públicas voluntariamente tienen que decirle a la ministra de Minas y Energía que las tarifas van a bajar, pero adicionalmente a esa voluntariedad de las empresas, ella tiene que decir que el componente de pérdidas técnicas y no técnicas van a desaparecer. Ese componente antes era del 3 al 7 por ciento, pero hoy está en 300 por ciento”, aseguró Nausicrate Pérez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, al diario ‘El Universal’.



El Gobierno Nacional ya había anunciado una reducción en las tarifas de energía en todo el país. Pero se centrarán en el Caribe, dado los precios elevados.



“Las reducciones de las tarifas van a variar de acuerdo al componente de cada región. En ese sentido, el porcentaje no se va a saber, sino que va a depender de la región, porque no hay un porcentaje estándar en el país”, explicó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en un comunicado.

Los habitantes esperan ser beneficiados con las nuevas tarifas en el Caribe y todo el territorio colombiano. Foto: iStock

​Asimismo, Vélez se reunió con veedores, líderes y representantes de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe, en el denominado Frente Amplio para el Análisis de los Problemas de los Servicios Públicos, con el fin de solicitar un análisis del componente de las pérdidas no técnicas. Por esta razón, el próximo jueves 28 de octubre, en horas de la mañana, se instalará una Comisión Accidental del Congreso de la República.



“En esta comisión se le hará seguimiento a las empresas de energía y se reunirán en los diferentes departamentos de la Costa Caribe. El lugar será la Corporación Universitaria Regional del Caribe (Iafic)”, aseguró Héctor Pérez, abogado y veedor al diario ‘El Universal’.



De igual manera, la ministra lanzó una propuesta para la creación de una empresa en la Costa Caribe, la cual genere, comercialice y distribuya energía en este territorio y, así, lograr disminuir los costos, además de mejorar el servicio que se brinda a la comunidad.

