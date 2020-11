Nuevas medidas se contemplan en el Eje Cafetero por aumento de casos

Los contagios por coronavirus en las ciudades del Eje Cafetero se mantienen en crecimiento.



Caldas está en pleno pico de la pandemia, Risaralda experimenta la llamada meseta y Quindío atraviesa su fase de aceleración. Aunque ninguno de los gobiernos departamentales se ha mostrado a favor de cierres estrictos de sectores, algunos alcaldes sí han solicitado autorización para tomar medidas restrictivas.



En el caso de Manizales, por ejemplo, Carlos Mario Marín está a la espera de la respuesta del ministerio del Interior sobre las solicitudes que pidió desde hace ocho días luego de que la ciudad vivió el fin de semana más difícil en tema de contagios y hospitalizaciones generales y de UCI. Durante la semana dos hospitales tuvieron alerta roja por ocupación de camas de cuidado crítico, pues tuvieron en uso entre el 80 y 100 por ciento de estas.



“Necesitamos proteger la vida de los manizaleños sin generar un impacto mayor a la economía de nuestros empresarios”, sostuvo el mandatario.



Aunque no se conoce la solicitud exacta por parte del Alcalde, se esperan restricciones de movilidad horaria que permitan controlar escenarios de riesgo como fiestas clandestinas.



Desde el gobierno departamental también se solicitó al ministerio la aprobación de unas medidas que incluirían restricciones para la hora de operación de establecimientos como bares y discotecas, al igual que el número de personas que –por grupo– podrían ingresar a estos.



En Caldas, hace apenas dos semanas se llegó al pico de la pandemia y se contempla que se mantenga durante las festividades decembrinas, por lo que se pretende evitar grandes aglomeraciones en calles y lugares de comercio.

“Todas las alcaldías están muy comprometidas, son muy conscientes de que estamos viviendo el momento de mayor dificultad para la salud de los caldenses. Esto es muy bueno y pueden tener la Gobernación y los alcaldes una excelente actitud, pero el mayor compromiso está en los ciudadanos; que ellos mismos se cuiden y protejan a los más vulnerables”, apuntó el director territorial de Salud, Carlos Iván Heredia.



Al momento, el departamento se mantiene en alerta amarilla de ocupación de camas UCI, con un 68 por ciento. Hasta el cierre de esta edición, Caldas había alcanzado ya los 16.000 casos y 310 personas habían muerto a raíz del covid-19.



En el Quindío, las cifras van en aumento. Durante las últimas semanas se ha presentado un incremento de casos diarios. Sin embargo, las autoridades aún no toman nuevas medidas.



El alcalde de Armenia, José Manuel Río, ha advertido que las restricciones dependen del comportamiento social en la ciudad, que cada día suma en promedio entre 150 y 200 casos nuevos.

“El proceso hacia el pico de la curva va avanzando y hay que tomar algunas medidas, pero esperamos que sean las menos restrictivas e intensas posibles. Sin embargo, será con base en el comportamiento de los armenios. Se está generando empleo y la gente está pendiente de mantener sus negocios activos, si el resto de personas cumplimos con las medidas nos da la oportunidad de no restringir tanto’’, afirmó el mandatario de Armenia.



Si bien el deseo no es restringir, se insiste en el autocuidado pues los casos asintomáticos también han aumentado. Durante el último mes la Alcaldía ha recorrido diferentes sectores, donde se ha registrado aumento en los contagios; de 523 pruebas realizadas, cerca de 98 han salido positivas, muchas en pacientes que no han presentado síntomas.



“Hemos visitado 9 sectores de Armenia, lugares donde el índice de contagio ha aumentado fuertemente. Las pruebas realizadas se han hecho a personas que no tienen EPS, que han presentado síntomas o que estuvieron en riesgo de contagio. Lo que nos muestra ese 18,7 por ciento de casos positivos es que el riesgo sigue siendo muy alto y que estamos en la etapa donde el cuidado individual debe ser nuestro primer aliado”, dijo el secretario de Salud de Armenia, Gabriel Urrego.



Además, agregó que para el 18 de noviembre se tendría el pico de la curva de contagio en el departamento. “Sería en forma de meseta, según los epidemiólogos, va a llegar al pico más alto y se va a mantener con respecto al número de casos. Iniciamos el incremento de casos mucho más tarde que en otros departamentos y eso nos ha permitido prepararnos”.



REDACCIÓN EJE CAFETERO​