Nuevas medidas para reducir accidentes en puente de Calarcá

Tras el aumento de los accidentes de tránsito en el puente helicoidal de Calarcá, Quindío, que hace parte del proyecto túnel de La Línea, el Instituto Nacional de Vías (Invias) anunció que instalará un puesto de monitoreo y control con cámaras de última tecnología y detectores de velocidad para evidenciar si las infracciones que comenten los conductores están incrementando la accidentalidad este tramo o si se trata de otras razones.

La decisión se tomó luego de las solicitudes de la Alcaldía de Calarcá y con el propósito de frenar el riesgo de más accidentes, que a la fecha van en 26, en menos de un año desde que se inauguró esta obra en junio del año pasado. Solo en el puente helicoidal que tiene una extensión de 292 metros y que es el último de cinco puentes que conforman esta obra llamada intercambiador vial de Versalles, se han presentado 17 accidentes.



De estos, 11 han sido leves. Los demás han requerido asistencia y se han presentado varios heridos como el conductor de un tractocamión que perdió un ojo en el accidente y también un joven que se movilizaba en una bicicleta, al parecer con exceso de velocidad, murió luego de chocar contra un muro en este puente.

Luego de los resultados de una auditoria solicitada por Invias a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que buscaba conocer las causas de los accidentes en este sector, la entidad informó que instalará señalización como líneas, flechas, símbolos y letras pintadas sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación, además de barreras o maletines, señales preventivas, reglamentarias e informativas que mantengan alerta a los conductores sobre el riesgo de descenso.



Así lo anunció el director del Invias, Juan Esteban Gil, “la seguridad es un compromiso en el que cada ciudadano debe asumir una cuota de responsabilidad. Es por esto que hemos decidido tomar medidas en las que nosotros aportamos herramientas preventivas y generamos conciencia en la aplicación de buenas prácticas de los conductores”.



Sin embargo, para el subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial de Calarcá, Óscar Mauricio López, que ha oficiado varias veces a Invias para exponer esta situación, “estas no son medidas de fondo”.



“Plantearon (Invias) unos paneles informativos y un control de velocidad pero aún no tienen estipulado el sitio donde va a estar ubicado. La Agencia de Seguridad dice que el sentido vial del puente es el correcto pero la verdad no ha sido lo que esperábamos, porque aunque el puente es una megaobra y dinamizó la movilidad también está generando una problemática”, dijo el funcionario.



Según contó López, el informe de la Agencia de Seguridad Vial evidenció una serie de falencias del puente como el diseño de las barras de protección “llamado cola de pez, que es un peligro en cada accidente porque puede mutilar a una persona en caso de golpear contra estas barandas, otra falla es la discontinuidad en esas barreras, porque en unos tramos hay y en otros no y en la altura de estas también encontraron fallas.



También en los cabezales de desagüe porque están sobre la berma y eso puede generar peligro. Invias se comprometió a revisar este estudio para tomar medidas”.



López pide medidas de fondo para evitar los accidentes pues llevan más de 12 campañas de prevención vial y los accidentes siguen ocurriendo. “Para nadie es un secreto que el puente helicoidal tiene una pendiente muy inclinada, que es un recta muy prolongada donde los vehículos toman altas velocidades y luego termina en una curva”.



Sin embargo, afirmó que no se puede negar que la mayor causa de los accidentes en el puente es la imprudencia de los conductores, seguido de las fallas mecánicas. La velocidad permitida en este puente es de 40 kilómetros por hora “pero la Agencia de Seguridad Vial nos ha dicho que incluso es recomendable disminuir a 20 o 30 kilómetros, pero hemos visto unos vehículos a 80 kilómetros y esa velocidad en ese puente es casi un suicidio”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO