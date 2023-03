La ciudad de Cartagena vuelve hacer noticia en redes sociales, pues un usuario de Twitter denunció que le cobraron casi cinco millones por un almuerzo en Playa Blanca. Asimismo, le recomendó a los internautas que por favor no vuelvan a visitar estos lugares.

En redes sociales, en los últimos años, se han denunciado diferentes estafas en los restaurantes cercanos a las playas, ya que les cobran a los turistas cantidades excesivas por un plato de comida. En varias ocasiones, suelen ser víctimas extranjeros.



Recientemente, en Twitter, el usuario @bolidarity publicó en su cuenta una fotografía de la factura hecha a mano de un restaurante, al que no se le ve el nombre. Asimismo, se puede evidenciar que se le cobró $1’475.000 por cinco pargos rojos grandes, $275.000 por un róbalo grande, $625.000 por cinco piñas coladas y $250.000 por dos cocteles.



Sin embargo, esto no fue lo que más indignó a los usuarios de las redes sociales, pues muchos de ellos se quejaron de lo que les estaban cobrando en bebidas tradicionales. En la imagen se evidencia que por seis cervezas les pidieron $120.000, por dos limonadas $150.000 y por cuatro botellas de agua $60.000.

Lo que les cobraron a mis amigos hoy en Playa Blanca Isla Barú Cartagena. Que hijueputa abuso parce 😭😭😭😭😭💔💔💔💔 sin palabras para la gente que aprovecha así.... pic.twitter.com/3ouZhWo34E — nice spice 🧡 (@bolidarity) March 16, 2023

Asimismo, muchos notaron que el restaurante dividió el cobro del servicio en dos partes: una para los meseros y otra para el establecimiento. En el primero se debían pagar $1’200.000 y en el segundo $415.000. En total, la cuenta fue $4’570.000.



Además, la publicación la acompañó del texto: "Lo que les cobraron a mis amigos hoy en Playa Blanca, Isla Barú Cartagena. Sin palabras para la gente que aprovecha así", escribió.



Varios internautas han reaccionado a la publicación y muchos han mostrado su rechazo por esta clase de situaciones.



“Otra denuncia, otra vez la indignación, otra vez la investigación, otra vez la policía haciendo controles y dentro de un mes se olvidará todo y volverá a pasar. Triste ciclo de las estafas que los hampones conocen”, “Ya es el descaro no solo de esos vendedores, también de la autoridad que le quedo grande y mira al costado siempre”, se lee en los comentarios.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

