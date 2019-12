Nueva delimitación de Santurbán, aplazada para el 2020

El Ministerio de Ambiente, en atención a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional y al Tribunal Administrativo de Santander, debía expedir ayer -18 de diciembre- la resolución con la nueva delimitación del Páramo de Santurbán. Sin embargo, no lo hizo porque la Fase de Concertación, última en el proceso de participación con las comunidades, no se ha podido desarrollar debido a que el proceso se suspendió desde octubre y a la fecha no se ha reactivado.



En un comunicado de prensa, el Ministerio señaló que la nueva delimitación “concluirá una vez finalice el proceso de Concertación con cada uno de los 40 municipios que conforman este complejo que en su gran mayoría han solicitado sea realizado en el año 2020”.

Según el Minambiente, la decisión de expedir el documento se dio tras 72 reuniones sostenidas con alcaldías, personerías y líderes comunitarios de los municipios, quienes solicitaron que la Concertación se hiciera en el 2020 para analizar la propuesta hecha por el Ministerio y con los nuevos alcaldes.



A hoy se desconoce si el Minambiente solicitó ante el Tribunal una prórroga a la fecha pactada para el 18 de diciembre. Es de recordar que la delimitación debía estar lista en noviembre de 2018, luego se aplazó para julio de 2019 y finalmente para diciembre.

Al respecto, Erwing Rodríguez-Salah, uno de los accionantes que originó la Sentencia T-361, indicó que desde junio se advirtió que el Minambiente no cumpliría con la fecha de diciembre para la delimitación del páramo porque las fases a cumplir no se desarrollaban en los tiempos estipulados y porque además “no se cuenta con estudios científicos suficientes y pertinentes como los hidrológicos e hidrogeológicos que tardan cinco años en hacerse”, precisó.



