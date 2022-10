La tensión en Cauca por las disputas de tierras entre indígenas, campesinos y afros no termina en este departamento.



Indígenas nasas señalaron que hubo nuevas confrontaciones en zona rural de Miranda, en el norte de esta región.

"Se presentó un situación en Miranda con la comunidad que estaba en minga liberando un terreno", señaló uno los aborígenes de la etnia nasa.



La confrontación se habría presentando con trabajadores del ingenio Incauca por uno de las haciendas en el norte caucano.



Así mismo, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), hubo dos heridos a machete, tras la confrontación.



Hay predios donde indígenas aseguran que liberan los territorios, al tiempo que en otros, comunidades afros también se disputan las tierras, al tiempo que hay pugnas entre los segundos y los mismos nativos.



Los indígenas están en los municipios Caloto, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Guachené y Miranda.



Llevan 17 años en estas tomas de tierras. Aseguran, según el Cric, que lo hacen reclamando territorios que anteriormente fueron de sus ancestros y ahora están como cultivos de caña en la zona baja del norte del Cauca.



Hasta comienzos de septiembre iban 30 fincas y haciendas con caña de azúcar tomadas por indígenas.



Según nasas, muchos de los indígenas vivían en las montañas y debido a que no tienen cultivos de pancoger bajaron a la zona plana.



En la hacienda La María, de Central Castilla, una comunidad afro que vive en esta zona, en la vereda con el mismo nombre, declararon territorio de estas comunidades afrodescendientes años atrás y buscan que el ingenio se los venda para sembrar un cultivo distinto a la caña.



Trabajadores de ingenios azucareros señalaron que no permitirán invasiones de más tierras por los impactos en los empleos y que cultivos de caña se vienen perdiendo.



POPAYÁN Y CALI