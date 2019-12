Conozca cómo será la operación del Parque Tayrona los próximos meses

Tras una denuncia radicada por el gobernador arhuaco del cabildo del Magdalena y La Guajira, Rogelio Mejía Izquierdo, esta semana el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta ordenó suspender el proceso de licitación para concesionar la administración del Parque Tayrona.

El fallo se da en un momento clave para este proceso, pues recién el 5 de diciembre el Tayrona viene siendo operado por Parques Nacionales ya que se finalizó el contrato con la concesión que lo administraba.



Las razones que da el gobernador para radicar la denuncia es que no se les tuvo en cuenta para el proceso de consulta previa.



La directora de Parques Nacionales, Julia Miranda, manifestó que acata el fallo, pero no está de acuerdo, porque es una decisión que causa perjuicios y que impide el derecho a la defensa de parte de la entidad.



Miranda manifestó que la situación radica en una denuncia hecha por un sector del pueblo arhuaco que se encuentra en una división interna, la cual “solo ellos deben solucionar y no Parques Nacionales”.



“Si hay una división interna en el pueblo arhuaco, tal como dijeron las autoridades en el Senado, es deber de ellos tratarla internamente”, agregó la funcionaria.



La decisión proferida por el juez se admite mientras el despacho decide sobre la procedencia de la garantía del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas bunkwimake, jiwa, seykwnaamake, katunsama, kandumake, asentadas en la cuenca del río San Diego y en atgumake, en la cuenca del río Palomino.



La directora de Parques Nacionales dijo que es extraña la decisión porque la consulta previa se adelantó con todos los requisitos de ley y con todas las autoridades competentes para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, con base en lo dispuesto del convenio 169 de 1989 de la OIT adoptado mediante la Ley 21 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia T-849 del 2014, que refiere la consulta previa como un derecho fundamental de las comunidades étnicas.



“Lo hicimos con todo el rigor de la Ley, con el acompañamiento de las autoridades y el ministerio del Interior. Fue una consulta previa además de que incluso recibimos aportes de las comunidades indígenas de más de un año, en reuniones abiertas, fueron muchísimos indígenas y participaron”, dijo la funcionaria.

Los perjuicios

Para Julia Miranda, el principal perjuicio tiene que ver con el retraso indefinido que habrá para adjudicar la administración de la reserva a una concesión, perjudicando también a más de 200 trabajadores que quedaron desempleados porque estaban contratados para operar los servicios ecoturísticos.



Además, Julia Miranda se refirió a la violación del derecho a la defensa en el fallo, teniendo en cuenta que la decisión se dio previo a que la rama judicial saliera a vacancia y solo hasta el mes de enero la entidad se podrá defender.

La preocupación de estos funcionarios y operarios, empezó desde el mismo momento que la Unión Temporal Tayrona les notificó la terminación de sus contratos a partir del 5 de diciembre. Foto: archivo particular

Esto lo que hace, según Miranda, es impedir que “haya una defensa en la que podamos argumentar que efectivamente hicimos una consulta previa”.



A pesar del reciente conflicto, la directora de Parques Nacionales manifestó que desde la entidad se ha hecho un esfuerzo enorme para no causar traumatismo en la prestación de los servicios del Tayrona.



“La gente podrá disfrutar del parque en diciembre y enero como estaba preparado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo”, acotó la funcionaria.



Antes de conocerse el fallo, había alrededor de 19 proponentes interesados en quedarse con la concesión de la reserva natural, sin embargo, tras este proceso Parques Naturales seguirá al frente hasta marzo del próximo año.



Desde la entidad, que administra el parque desde el 6 de diciembre, señalan que se darán algunas restricciones y cambios, pero el servicio se prestará con normalidad.

La directora regional de Parques Nacionales de Colombia, Luz Elvira Angarita, reconoció que su entidad no posee ni la capacidad humana ni económica para garantizar el funcionamiento de las zonas de comida y alojamientos.



Por esta razón, por lo menos hasta marzo del 2020 que finalice el proceso licitatorio y contractual, quedarán inhabilitados los servicios de hospedaje en los Ecohabs, ubicados en el sector de Cañaveral, de las cabañas y el camping ubicados en el sector de Arrecifes y de los restaurantes de dichas zonas, operados actualmente por la Unión Temporal Concesión Tayrona.



Los visitantes podrán disfrutar de las playas y la magia en general del Parque Tayrona en los sectores de Palangana y El Zaino-Cañaveral pero únicamente en el horario de 8 a. m. a 5 p. m., sin la posibilidad de acampar o pernoctar al interior de la reserva natural.



Igualmente se deberá adquirir una póliza nacional de accidente y rescate de manera obligatoria para el ingreso al área protegida, de acuerdo con la resolución 092 de marzo de 2018.



Para visitar el Tayrona, desde este mismo fin de semana se debe hacer un trámite de reserva y adquisición de la entrada vía Internet. Para adelantar la transacción, primero se debe ingresar con usuario y contraseña o usando los vínculos de registro rápido de Google o Facebook en la página https://reservas.parquesnacionales.gov.co.



Una vez se ha ingresado a la página, habrá que identificar el Parque Nacional Natural Tayrona y la fecha de ingreso. Después de realizar el procedimiento, el aplicativo le indicará a los usuarios los demás pasos a seguir para finalizar con el valor y datos para realizar el pago y la respectiva subida del recibo a la plataforma web (a partir de que el sistema genere la orden de pago, la persona tendrá máximo 48 horas para realizarlo).



Si no se formaliza el pago dentro de las 48 horas, el sistema anulará la reserva y será necesario volver a tomar una nueva.



A través de este mecanismo de compra en línea se pretende tener un mayor control de ingreso y no sobrepasar la capacidad establecida de carga del Tayrona.



No obstante, todas estas decisiones afectaron a alrededor de 200 empleados que por más de una década hicieron parte de la nómina de la concesión que mantuvo la administración todo este tiempo.



Déiber Rincón, vocero de los trabajadores, dijo que de nada sirvió la carta enviada al Presidente, ni las tomas pacíficas adelantadas en las afueras del parque natural, donde pusieron de manifiesto los perjuicios que se ocasionarían, no solo a este grupo de funcionarios que perderían sus empleos, sino también al turismo y a la reserva natural.



“Lo que nosotros proponíamos era que se ampliara por dos meses más el contrato al actual operador para que no se interrumpieran los servicios mientras culmina el proceso de licitación”, dijo Déiber.



Con esta medida, según indica, no solo se ayudaría a muchas familias que dependían de este trabajo, sino que también haría posible que el Tayrona funcione con normalidad para recibir esta temporada a más de 5.000 turistas nacionales e internacionales.



A pesar de esta petición, parques Nacionales mantuvo en firme la determinación de finalizar el contrato con la concesión actual y asumir directamente la operación, para lo cual dispondrá de su equipo interno de planta y adicionalmente contrató por prestación de servicios a 36 de los empleados que quedaron cesantes, para que se encarguen de las taquillas, mantenimiento y acompañamiento al visitante.



Estas limitaciones que tendrá por casi cuatro meses el Tayrona, tiene preocupados a quienes dependen del turismo en la región, pues muchos se encuentran preocupados por las dificultades que estas nuevas implementaciones puedan traer a la zona.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @Rogeruv